السلطة الفلسطينية تتسلم من حماس إدارة المعابر في غزة on November 1, 2017

السلطة الفلسطينية تتسلم من حماس إدارة المعابر في غزة

AFP/Getty Images أعلام مصر والسلطة الفلسطينية وصور الرئيسين المصري والفلسطيني عند معبر رفح

بدأت حركة المقاوم الإسلامية، حماس، تسليم إدارة المعابر في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وتتولى السلطة الفلسطينية – التي تدعمها حركة فتح – إدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم بالكامل الأربعاء، لأول مرة منذ عقود عند حدود القطاع مع إسرائيل، وإدارة معبر رفح مع مصر.

وقد تسلم نظمي مهنا، المسؤول عن المعابر في السلطة الفلسطينية، رسميا إدارة معبر رفح من نظيره في حماس.

وشوهدت الأعلام الفلسطينية والمصرية ترفرف، وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عند المعبر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هشام عدوان، مدير المعلومات في سلطة المعابر لدى حماس، قوله إن موظفي السلطة الفلسطينية سيستأنفون إدارة المعبر بالكامل.

وأزيلت في الوقت نفسه منشآت تابعة لحماس في معبر مع إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ونقل إدارة المعابر جزء من اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة الشهر الماضي، ويعده مراقبون أول اختبار مهم لتطبيقه.

وسوف تتولى السلطة الفلسطينية – بناء على الاتفاق أيضا – السيطرة الكاملة على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول.

AFP/Getty Images فلسطينيون يعلقون صور للرئيس عباس عند معبر إيريتس

وتولت حماس إدارة القطاع في عام 2007 عندما سيطرت على غزة بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 وفي أعقاب حرب أهلية مع حركة فتح، التي يوجد مقرها في الضفة الغربية المحتلة.

ولا تزال هناك قضايا أخرى شائكة بين الجانبين، من بينها مستقبل الجناح العسكري لحماس.

وقد انهارت من قبل عدة اتفاقات مصالحة سابقة.

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