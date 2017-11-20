المفكرة اليوم الاثنين 20 تشرين الثاني 2017 on November 20, 2017



9,00 مؤتمر بعنوان “القانون والرقمية، قضايا جديدة في التدريب، البحث والممارسات المهنية”، تنظمه جمعية e-Omed الفضاء الرقمي المفتوح على البحر الأبيض المتوسط وجامعة الروح القدس – الكسليك، في الجامعة، تتخلله كلمة لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين. (يستمر يومين)

استقبالات وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مكتبه بالوزارة:

10,00 سفير الاردن نبيل مصاروة.

14,30 سفير بريطانيا هيوغو شورتر.

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مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,00 جلسة للجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس تعديلات مشروع إنشاء التفتيش المركزي.

12,00 جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، برئاسة النائب سمير الجسر.

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استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى:

10,00 سفير بولندا في لبنان ووجيتش بوزك.

12,00 البعثة الازهرية المصرية في لبنان.

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10,00 تفتح السفارة الايرانية في لبنان سجل التعازي لضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كرمنشاه، في دارة السفارة الايرانية – بئر حسن.

10,00 لقاء مع النائب ابراهيم كنعان، تحت عنوان “اقتصاد لبنان الى اين؟”، تنظمه مدرسة البيزونسون بعبدات، في قاعة مسرح المدرسة.

11,00 احتفال تقيمه المدرسة المركزية – جونيه التابعة للرهبانية اللبنانية المارونية، بمناسبة عيد الاستقلال، برعاية وزير الإعلام ملحم الرياشي وحضوره، الذي سينتقل الى مكتبة ومتحف فؤاد شهاب الذي اشترته المدرسة ويجول في موقعها التاريخي.

11,30 “الحملة الوطنية للوقاية من سرطان عنق الرحم”، يطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجمعية ع – سطوح بيروت، والجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، في قاعة المؤتمرات – وزارة الصحة – بئر حسن .

استقبالات وزير المال علي حسن خليل في مكتبه بالوزارة:

12,30 سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن.

13,30 سفير بريطانيا هيوغو شورتر.

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بعد الظهر جمعيات عمومية لنقابة المعلمين في بيروت والمحافظات في كل فروعها، للتصويت على اعلان الاضراب العام في 28 و29 تشرين الثاني.

13,00 يستقبل وزير البيئة طارق الخطيب النائب نواف الموسوي، في مكتبه في الوزارة.

16,00 إطلاق “ساديم 2017” بهدف البحث عن الجيل المقبل من المؤثرين العرب، في ساحة “فوش”، يليه حفل عشاء.

18,00 الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله يلقي كلمة يتناول فيها تطورات المنطقة والأوضاع الراهنة.

18,30 ندوة بعنوان “الاستقلال وتحديات المرحلة الراهنة”، بدعوة من الحركة الثقافية – انطلياس، في الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال لبنان، في الحركة – انطلياس، دير مار الياس.

18,30 افتتاح معرض الصور التي فازت في مسابقة 2017 contest Stenin، بدعوة من الوكالة الدولية للاعلام روسيا – سيغودنيا، بالاشتراك مع قناة “الميادين” في المركز الثقافي الروسي – فردان.

19,00 توزيع أول دفعة من شهادات “مدير طاقة معتمد”، بدعوة من جمعية مهندسي الطاقة في لبنان، برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، في فندق لورويال – ضبيه.

19,00 حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني السابع والاربعين لسلطنة عمان، بدعوة من سفير سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، في فندق هيلتون – بيروت – الحبتور غراند.

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