المفكرة اليوم الاحد 19 تشرين الثاني 2017 on November 19, 2017



7,00 اطلاق ماراتون فئة ذوي الحاجات الخاصة، في إطار فعاليات حملة “محمد بنورك اهتدينا”، في منطقة الرملة البيضاء – الكورنيش البحري.

8,00 سباق الاستقلال الثامن، تنظمه بلدية الحدت، الانطلاق من ساحة الشهداء الحدت.

9,00 نشاط تطوعي لجمع خراطيش الصيد، تنظمه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع مبادرة عيش لبنان – برنامج الامم المتحدة الانمائي، في منطقة كسروان.

11,00 قداس لمناسبة عيد شفيع رعية القديس يوحنا الذهبي الفم، بدعوة من المجلس الراعوي وكهنة الرعية، في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك – طريق الشام. سيترأس القداس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس بسترس.

11,00 القداس السنوي لذكرى ضحايا السير، بدعوة من تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية – يازا لبنان بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لضحايا السير والكثير من أهالي ضحايا حوادث السير في لبنان، اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية – لاسا، مؤسسة زينه حوش، في بازيليك سيدة لبنان في حريصا.

11,00 احتفال خطابي، يقيمه الحزب السوري القومي الإجتماعي، في ذكرى تأسيسه ال85، في قصر الأونيسكو. يتحدث في الاحتفال رئيس الحزب حنا الناشف.

13,00 لقاء عشائري، بدعوة من رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية في لبنان، في منزله الكائن في البقاع الغربي.

16,00 مؤتمر صحافي، يعقده المؤتمر القومي – الإسلامي، لإعلان البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة للمؤتمر، في فندق كراون بلازا.

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