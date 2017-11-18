المفكرة اليوم السبت 18 تشرين الثاني 2017 on November 18, 2017

الدورة العاشرة للمؤتمر القومي – الاسلامي، بدعوة من لجنة المتابعة للمؤتمر، في فندق “كراون بلازا” – بيروت. (يستمر يومين)

انطلاق سباق الركض والمشي والدراجات السنوي التاسع عشر – حمانا، فجرالجرود “فجر الوطن…فجر الوطن والوفاء”، الذي تنظمه حركة لبنان الشباب، في ذكرى تأسيسها ال24 وعيد الاستقلال، وبدعوة من بلدية حمانا واتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعند 12,00 حفل توزيع المداليات والكؤوس على الفائزين، في ساحة حمانا – امام المبنى البلدي. يتخلله كلمة لقائد الجيش، رئيس البلدية بشير فرحات ورئيس الحركة وديع حنا.

9,00 يشارك وزير الاتصالات جمال الجراح في ورشة عمل حول الاتصالات بعنوان “DaTalks, Big Data and Data Analytics”، في قاعة المؤتمرات، في جامعة القديس يوسف – كلية الهندسة – المكلس.

9,30 المؤتمر التمهيدي للتحضير للمئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير، تنظمه جامعة العائلة المقدسة – البترون، بدعوة من رئيسة الجامعة الاخت هيلدا شلالا، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي وحضوره، في قاعة مؤتمرات الجامعة. افتتاحا بكلمة لشلالا وراعي المؤتمر الرياشي. يتم تدشين المختبرات المستحدثة عند الحادية عشرة من قبل الظهر. تدير المؤتمر مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان.

9,30 حفل افتتاح المؤتمر ال25 لنقابة صيادلة لبنان بعنوان “الادوار السبعة للصيدلي: بناء مستقبل لمهنة الصيدلة في لبنان”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في فندق هيلتون الحبتور – سن الفيل.

10,30 مؤتمر بعنوان “تحفيز الذكاء لدى الاطفال في دور الحضانات”، بدعوة من نقابة اصحاب الحضانات المخصصة في لبنان، وبالتعاون مع مؤسسة جوزف طعمة سكاف، برعاية رئيسة الكتلة الشعبية ميريام الياس سكاف وحضورها، في فندق شتورا بارك اوتيل – شتورا.

10,30 تحتفل بلدة جورة البلوط المتنية بعيد الاستقلال، في ساحة البلدة، في حضور نيابي وبلدي وسياسي، وتتخلل الاحتفال كلمة للنائب ابراهيم كنعان.

11,00 اجتماع الهيئة العامة العادية لنقابة الطبوغرافيين المجازيت والعمليات الانتخابية، في المدرسة الفندقية – الدكوانة.

12,00 تجارب عن استخدام السجل الزراعي وهو عبارة عن تسجيل المزارعين بطريقة رسمية وحديثة لابتكار بطاقة مزارع، بالتعاون مع “الفاو”، وبدعوة من وزارة الزراعة وبرعاية الوزير غازي زعيتر. وذلك في مصلحة زراعة بعلبك – بعلبك.

12,00 ندوة بعنوان “الوساطة من أجل عيش سلمي لا تعايش قسري”، بدعوة من بلدية الدكوانة بالتعاون مع المركز اللبناني للوساطة والتوفيق، في مدرسة العطايا للراهبات اللانطونيات – الدكوانة.

13,30 غداء تكريمي لمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر يقيمه متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس يونان الصوري في مطعم التلال كسارة – زحلة.

15,00 نشاط “خلينا نعلق سوى شهادتي وشهادتك على الحيط”، في إطار مشروع “البحث التشاركي”، بدعوة من باحثين وباحثات شباب في بعقلين – عاليه، بالشراكة مع جمعية “مسار” ومنظمة “اليونيسف” في المكتبة الوطنية – بعقلين.

16,30 لقاء تنظمه جمعية ALARM – Association Liliane Atallah for Road Morals، لمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث السير، في حديقة ليليان عطالله لضحايا حوادث السير مفرق قرطبا – نهر ابراهيم.

17,00 إضاءة شموع، إحياء للذكرى السنوية الأولى لغياب رئيس جمعية “سوليد” غازي عاد، بدعوة من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، أمام الخيمة – حديقة جبران خليل جبران – مقابل الإسكوا.

18,00 قداس في الذكرى السنوية الاولى لغياب رئيس جمعية “سوليد” غازي عاد، في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – دليبة – المتن الشمالي.

مساء جولة الاستقلالية لأوركسترا قوى الأمن الداخلي، بمناسبة عيد الأستقلال، بعنوان “انتو السيف ونحنا الغنية”، وبدعم وموافقة المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، في مدرسة الرسل – في جونية.

20,00 حفل موسيقي لاغنيات مسرحية “صيف 840” للفنان الراحل منصور الرحباني، لمناسبة عيد الاستقلال”، بدعوة من جامعة الروح القدس – الكسليك وجمعية “فل”، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني – حرم الجامعة.

21,00 العشاء السنوي الخامس لجمعية “اكرم اباك وامك”، في مطعم قصر النعيم – دريا – البترون.

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