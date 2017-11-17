المفكرة اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 on November 17, 2017

9,30 انطلاق أعمال مؤتمر “بلفور: مئوية مشروع استعماري”، ينظمه المؤتمر الشعبي الفلسطينيي الخارج ومركز الزيتونة للدراسات والنشر بالتعاون مع المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، في فندق كراون بلازا.

10,00 يستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من منتدى الحوار الوطني، في دار الفتوى.

10,00 مهرجان الزيتون بدعوة من وزارتي الزراعة والصناعة، وبرعاية وزيري الزراعة غازي زعيتر والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن في المكتبة العامة – الهرمل.

10,00 لقاء تشاوري لاتحاد بلديات ساحل الزهراني مع الهيئات العامة والخاصة والسلطات المحلية والادارات المعنية والمجتمع المدني، في المكتب الفني في مجلس الانماء والاعمار، وذلك لعرض ومناقشة المعطيات المتعلقة بمشروع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في ساحل قضاء صيدا ـ منظومة الصرفند.

10,00 لقاء تقييمي لقانون مناهضة التعذيب الصادر مؤخرا والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، بدعوة من النائب غسان مخيبر، في مكتبة مجلس النواب.

11,00 يستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده للروم الارثوذكس النائب نديم الجميل.

11,00 احياء الذكرى ال74 لاستقلال لبنان #بايدينا_نصون_استقلالنا، حيث سيرفع اكبر علم من تنفيذ طلاب مدارس زحلة بتقنية “الطباعة باليد”، بدعوة من مجلس بلدية زحلة معلقة تعنايل ومجلس قضاء زحلة الثقافي، برعاية محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، في سراي زحلة – مركز المحافظة.

13,00 تحيي مدرسة الحكمة في بيروت، الذكرى الرابعة والسبعين لإستقلال لبنان ورفع العلم، برعاية وحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من قدامى مدرسة الحكمة، في ملاعب المدرسة – في الأشرفية.

15,00 مؤتمر صحافي تقيمه إدارة محترف لبنان الفني في مركز المحترف في بلدة العباسية قضاء صور، لإطلاق فعاليات المهرجان اللبناني الدولي للفنون والأدب..الدورة السادسة لعام 2017_ 2018..

16,00 ندوة عن آفة المخدرات وتداعيتها على المجتمع بعنوان “المخدرات طريق الى الهاوية”، بدعوة من جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية، في نادي الجمعية – شارع حمد.

17,00 ندوة فكرية، في إطار الاحتفالات بالمئوية الأولى لولادة كمال يوسف الحاج، في الأوديتوريوم B، في جامعة الروح القدس – الكسليك. يليها افتتاح معرض “كمال يوسف الحاج سيرة ونتاجا في صور” في مكتبة الجامعة، القاعة الرئيسية. (يستمر حتى نهاية السنة اليوبيلية المحتفية بالمئوية (16 شباط 2018). وسيتم الإعلان الرسمي عن تدشين “كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية” في رحاب جامعة الروح القدس، لتعزيز حقيقة الفلسفة اللبنانية في المجالين الفكري والتربوي.

18,00 محاضرة بعنوان “التسامح في رؤية الإمام السيد موسى الصدر” تلقيها السيدة رباب الصدر، مؤسسة ” بيت المستقبل”، في فندق لوغبريال سوفيتيل، الاشرفية، بيروت.

18,00 حفل تكريم للمحاضرة الصحية والخبيرة بالطب الطبيعي سليمة حرب، بدعوة من المؤسسة اللبنانية للاعلام – لجنة رواد من لبنان، في أوتيل فينيسيا.

مساء جولة الاستقلال لأوركسترا قوى الأمن الداخلي، بمناسبة عيد الأستقلال بعنوان “انتو السيف ونحنا الغنية”، وبدعم وموافقة المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين – جديدة المتن.

20,30 حفل عشاء، بدعوة من منطقة البترون – مركز قوات البترون، برعاية رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مطعم دلمار – سان ستيفانو – البترون.

20,30 حفل للاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، بدعوة من رئيس المعهد العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم، وسفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شهوتز كيرغوز، في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين – الاشرفية.

21,00 العشاء السنوي لهيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر، برعاية رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في فندق ريجنسي بالاس، أدما، صالة “Jade Ballroom”. وتتخلل العشاء كلمة للوزير جبران باسيل

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