المفكرة اليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2017 on November 16, 2017

احتفالية ثقافية مخصصة لصغار السن، في اطار نشاطات الموسم الجميل في لبنان “Liban au saison belle La”، في المعهد الفرنسي في لبنان. (يستمر لغاية 14 ك1)

9,00 مؤتمر صحافي يعقده لبنان مخول عن “مشروع المياومين والتأخير في قبض الرواتب”، في صالة مؤسسة كهرباء لبنان.

9,00 ندوة بعنوان “تأمين الانتقال الإنساني والتفكير في الأخلاقيات في لبنان”، ينظمها صندوق الصليب الأحمر الفرنسي ومعهد البحوث للتنمية والصليب الأحمر اللبناني وجامعة القديس يوسف، بدعم من مركز الأزمات التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للفرنكوفونية، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، سفير فرنسا برونو فوشيه، رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، ورئيس صندوق الصليب الأحمر الفرنسي البروفسور جان فرنسوا ماتي، في حرم العلوم الانسانية – جامعة القديس يوسف – طريق الشام. وعند السادسة والنصف مساء، يقدم صندوق الصليب الأحمر الفرنسي وصندوق أبحاث أكسا جوائز الأبحاث لعام 2017، التي تعزز العمل العلمي العابر للتخصصات في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت – طريق الشام.

9,30 يزور العلامة السيد علي فضل الله مترئسا وفدا علمائيا، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى.

9,30 المؤتمر السابع Beirut Bio في علم المناعة والامراص السرطانية، بدعوة من الجامعة اللبنانية كلية العلوم، كلية العلوم الطبية والمعهد العالي للدكتوراه، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قاعة المؤتمرات – مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت. يتخلله منح دكتوراه فخرية في علم الاورام السرطانية للبروفسور فيليب سالم.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى

10,00 سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي.

10,30 النائب سامي الجميل.

11.00 المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان على رأس وفد من العلماء.

12,00 النائب محمد قباني.

10,00 مؤتمر “إدارة السياحة والضيافة الدولية” (International Tourism Management) بدعوة من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم (MUBS)، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان وحضوره، في مركز الجامعة الحديثة للادارة والعلوم في جل الديب (مقابل كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية).

10,00 يستقبل وزير الاقتصاد رائد خوري سفير النمسا ماريان وربا، في مكتبه، في الوزارة.

10,30 ورشة عمل حول المعايير الصحية لسلامة الغذاء والصحة العامة واساليب الوقاية الفعالة في المؤسسات الغذائية، تنظمها بلدية حارة حريك – المفرزة الصحية، في قاعة مسرح المركز الثقافي لبلدية حارة حريك.

مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,30 جلسة للجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراح قانون تعديل بعض احكام القضاء العدلي، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام.

11,00 جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة النائب محمد الحجار، والمكلفة متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول الكهرباء للتداول في ما آلت اليه الامور في معمل الجية.

14,00 جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب غسان مخيبر، لدرس مشروع تعديلات انشاء التفتيش المركزي.

10,30 اجتماع طارىء للاتحاد العمالي العام في لبنان والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة، في مقر الاتحاد – كورنيش النهر للتشاور في تداعيات الأزمة الراهنة ومواجهتها بموقف موحد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية في البلاد والمساهمة في إرساء جو إيجابي على مختلف المستويات.

11,00 الندوة الصحافية الثالثة بعنوان “الشهادة في الكتاب المقدس”، بمناسبة إطلاق أسبوع الكتاب المقدس الخامس 2017، بدعوة من رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، في المركز الكاثوليكي للاعلام – جل الديب، بمشاركة رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي راعي أبرشية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيريلس بسترس وراعي أبرشية جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا.

12,00 ندوة حول “الانتخابات النيابية في الاجواء الاقليمية السائدة”، تنظمها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، في حرم الجامعة – في الفيدار، بمشاركة كل من نائب رئيس حزب الكتائب الوزيرالسابق سليم الصايغ، الوزير السابق يوسف سعادة والنائب علي بزي.

12,30 يزور وزير البيئة طارق الخطيب يرافقه وفد من “التيار الوطني الحر”، الوزير السابق فيصل كرامي، في دارته بطرابلس.

12,30 حفل توقيع اتفاقية تصنيع منتجات شركة Philip Morris International في مصانع ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، في مؤسسة الحدت – قاعة التدريب الاداري والمهني.

13,00 مسابقة “أطيب كنافة لبنانية”، تنظمها جمعية “قصر الطهاة اللبنانيين”، في جامعة القديس يوسف – المصورية الدكوانة – قرب مطعم زون.

13,00 احتفال تنظمه مدرسة سابيس-ادما، بمناسبة عيد الاستقلال، في حضور ممثل لقائد الجيش العماد جوزيف عون، تحييه الفرقة الموسيقية للجيش.

15,00 محاضرة بعنوان “مسلسل التحول بالمغرب بين الثابت والمتغير” يلقيها سفير المملكة المغربية في لبنان امحمد كرين، بدعوة من رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، في قاعة جمال عبد الناصر – حرم بيروت.

16,00 اطلاق كتاب In the House of Understanding: Histories in Memory of Kamal S. Salibi، الصادر عن منشورات الجامعة الأميركية في بيروت AUB PRESS، في مبنى الوست هول، يليه في 18,00 محاضرة يلقيها البروفيسور شوكت باموك بعنوان “الطاعون وتاريخ الشرق الأوسط”.

16,00 افتتاح مهرجان “جينا الدار” في بعلبك، بدعوة من منظمة “أبعاد” بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برعاية بلدية بعلبك، في فندق بلمارا – بعلبك. يتخلله عروص مسرحية توعوبة. (يستمر 3 أيام)

مساء بدء الجولة الاستقلالية التي تقوم بها أوركسترا قوى الأمن الداخلي، بمناسبة عيد الأستقلال بعنوان “انتو السيف ونحنا الغنية”، من الجامعة الأونطونية في زحلة، بدعم وموافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بقيادة قائد موسيقى قوى الأمن العقيد زياد مراد.

18,00 توقع ميسم حمزة كتابها “نسوة في مهب الريح”، في دار الندوة – الحمرا، في حضور رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد.

20,00 العشاء السنوي لنقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي، في مطعم النخيل – ضبية، وسيتخلل البرنامج كلمة لراعي الاحتفال وللنقيبة رندلى جبور وتكريم لكل من الإعلاميين سعاد قاروط العشي وجاندارك فياض وعادل مالك.

