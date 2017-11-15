المفكرة اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017 on November 15, 2017

9,00 يشارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان في مؤتمر “تمكين الدور القيادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة في الشرق الاوسط”، في فندق راديسون مارتينيز – عين المريسة.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

9,30 القنصل المصري جواد سامي

10,00 النائب بطرس حرب

11,30 سفير بريطانيا هيوغو شورتر

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9,30 ورشة عمل بعنوان “تراث المونة اللبنانية: نحو تحديث التقاليد”، تنظمه كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس – الكسليك، في قاعة المؤتمرات في حرم الجامعة. يتخللها كلمة وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,00 جلسة للجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم

15,00 جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب غسان مخيبر.

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10,00 وقفة احتجاجية، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL واللجنة العمالية لشركة السلطان ال TSC، امام مقر قصر العدل بالتزامن مع جلسة النيابة العامة المالية حول عملية الإفلاس وهدر حقوق العمال والموظفين.

11,00 لقاء اليوم العالمي للحد من الاساءة ضد الأطفال ولحقوق الطفل، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، بدعوة من جمعية “دار الامل”، وبالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، وجمعية دار الامل، في فندق فينيسيا- بيروت.

11,00 يستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده سفير المغرب في لبنان محمد كرين.

12,30 يستقبل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان وفد تجمع العلماء المسلمين، في مقر المجلس – طريق المطار.

13,00 اعتصام لمزارعي الموز، عند منطقة ابو الاسود، على الطريق الساحلي.

16,00 حفل توقيع كتاب بعنوان “ماذا تقول أجسادنا؟”، برعاية وزير الثقافة الخوري غطاس خوري، بدعوة من المعهد الوطني للادارة، في أوديتوريوم المعهد الوطني للادارة- تلة الريس- بعبدا.

20,00 حفل عشاء تكريمي لمراسلي الاخبار، بدعوة من شركة جارودي ميديا غروب، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي وحضوره، في مطعم عنبر – جونية.

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