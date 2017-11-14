المفكرة اليوم الثلثاء 14 تشرين الثاني 2017 on November 14, 2017

9,00 يوم علمي تنظمه جامعة بيروت العربية بعنوان “الوقاية الصحية من أجل مستقبل أفضل – النساء والسكري” بالتنسيق مع كلية العلوم الصحية والاتحاد الدولي لمرض السكري، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وحضوره، في قاعة جمال عبد الناصر – في جامعة بيروت العربية. يتخلل افتتاح كلمات للوزير أوغاسابيان ورئيس الجمعية اللبنانية لمرض السكري الدكتور محمد صنديد ونائب مدير كلية العلوم الطبية في جامعة بيروت العربية البروفسور عصام عثمان وعميدة كلية العلوم الصحية البروفسور رجاء فاخوري.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

9,30 النائب روبير غانم

10,00 النائب احمد فتفت

10,30 وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون

11,00 المركز الاسلامي في عائشة بكار

11,30 الوزير السابق فارس بويز

12,00 كتلة “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي”

12,30 نواب كتلة الارمن

13,00 نقابة مخلصي البضائع في لبنان

13,30 منتدى الجمعيات البيروتية

14,00 رابطة مخاتير عكار

14,15 حزب الوفاء اللبناني

14,30 جمعية تجار لبنان الشمالي

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مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,30 اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادراية.

10,30 لجنة الزراعة والسياحة، برئاسة النائب ايوب حميد، لمناقشة خطة وزارة الزراعة لتنمية القطاع الزراعي في لبنان.

10,30 لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس تعديل قانون القضاء العدلي واقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام.

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وزير البيئة طارق الخطيب يزور مع وفد من “التيار الوطني الحر”:

9,00 مفتي البقاع الشيخ خليل الميس.

12,15 النائب محمد الصفدي في مكتبه ببرج الغزال – بيروت.

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11,00 يفتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق العربية لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والملتقى العربي، حول سبل تحسين الشراكة مع الصناعة، في معهد البحوث الصناعية- حرم الجامعة اللبنانية- الحدث.

11,00 يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري رئيس واعضاء مجلس نقابة اصحاب المطاعم، في مكتبه ، في الوزارة.

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نشاط في وزارة الصحة، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، لمناسبة اليوم العالمي للسكري

11,00 اجراء فحوص سكري وضغط مجانا

17,30 إضاءة مبنى الوزارة في بئر حسن، باللون الازرق

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17,00 الاحتفال بصدور كتاب “القانون التجاري” للبروفسور الحقوقي الراحل إميل تيان (1901-1977)، في بيت المحامي – بيروت، برعاية وحضور وزير العدل المحامي سليم جريصاتي، نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، وكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية، بدعوة من دار “هاشيت أنطوان”.

18,00 يفتتح المعهد الفني الانطوني معرض للايقونات الروسية والبيزنطية، في حرم المعهد الفني – في الدكوانة، برعاية رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وحضوره. (يستمر حتى نهار الاحد)

20,00 العشاء السنوي، لهيئة كهرباء قاديشا في “التيار الوطني الحر”، برعاية رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في بترونيات.

20,00 حفلة موسيقية بدعوة من رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم، على مسرح بيار أبو خاطر، في حرم العلوم الانسانية- جامعة القديس يوسف.

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