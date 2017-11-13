المفكرة اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2017 on November 13, 2017



حواجز توعوية في “الذكرى السنوية لضحايا حوادث الطرق”، بدعوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يتم خلالها توزيع منشورات توعوية:

9,30 – 10,30 جونية: مستديرة العنتبلي.

10,00 – 10,30 ساحة شتورة.

10,30 – 11,00 طرابلس: أمام مركز فصيلة البداوي.

10,30 – 11,30 مدخل صور – الشبريحا.

11,00 – 11,30 المطار أمام مبنى الإدارة العامة.

11,30 – 12,00 الضاحية: المشرفية أوتوستراد السيد هادي نصرالله.

15,00 – 16,00 بيروت – ساحة ساسين.

16,00 – 17,00 بعبدا: مستديرة الشفروليه.

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مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,00 جلسة للجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

12,00 جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، برئاسة النائب سمير الجسر.

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استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى:

10,00 رئيس الجمهوريه السابق ميشال سليمان.

11,00 سفير تركيا.

11,30 سفير أندونيسيا.

12,00 رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا.

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وزير البيئة طارق الخطيب يزور مع وفد من “التيار الوطني الحر”:

11,00 مفتي عكار الشيخ زيد زكريا في حلبا.

12,00 مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار.

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12,30 مؤتمر صحافي، في القاعة العامة في وزارة الاعلام، برعاية الوزير ملحم الرياشي، للاعلان عن سباق الATV في بيت شباب.

12,30 حفل إطلاق “مشروع PRIMISPOT: الرصد والكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال اللعاب”، بدعوة من كلية العلوم في جامعة الروح القدس – الكسليك – قاعة جان الهوا.

16,00 إحياء الذكرى العالمية لضحايا حوادث السير #تنذكر_وما_تنعاد، بدعوة من شركة “ألفا”، بإدارة “أوراسكوم للاتصالات”، بالتعاون مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية، برعاية وزير الاتصالات جمال الجراح وحضوره، في فندق فينيسيا – بيروت. يتخلله كلمة للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس مجلس ادارة شركة “الفا” ومديرها العام مروان الحايك والوزير الجراح.

17,00 يفتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن اسبوع الميكانيك، في نقابة المهندسين، ويفتتح معرض الميكانيك، في حضور شركات لبنانية واقليمية ودولية.

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