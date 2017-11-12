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المفكرة اليوم الاحد 12 تشرين الثاني 2017 on November 12, 2017



صباحا انطلاق ماراتون بيروت 9,00 قداس يقيمه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، في دير سيدة البلمند حيث سيتم رسامة الأرشمندريت يوحنا بطش أسقفا. 10,00 قداس يقيمه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتكريم ومباركة كنيسة مار يوسف الراعائية في دير دوريت – الشواليق التابعة لابرشية صيدات المارونية. 10,00 اجتماع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في مدرسة عمر فاخوري – مجمع بئر حسن. 17,00 ندوة عن “الثورة البولشفية وتأثيراتها الدولية والشرق أوسطية”، بدعوة من وكالة داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي وجمعية الصداقة اللبنانية – الروسية، بمناسبة مرور 100 عام على الثورة البولشفية و75 سنة على تأسيس جمعية الصداقة اللبنانية – الروسية، في جمعية الرسالة الاجتماعية – عاليه. يتحدث في الندوة سفير روسيا الإتحادية الكسندر زاسبكين وعضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب. التعليقات Share this on WhatsApp

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