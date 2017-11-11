المفكرة اليوم السبت11 تشرين الثاني 2017 on November 11, 2017



8,30 حملة فحوصات مجانية للسكري، ينظمها نادي ليونز – الكسليك مارين، بالتعاون مع مجلس بلدية جونية، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية على مرض السكري.

9,00 المؤتمر الرابع لجمعية Epsilon عن مرض الصرع، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في كلية الطب التابعة لجامعة القديس يوسف – طريق الشام. يتخلل الافتتاح كلمة للوزير بو عاصي ونقيب أطباء بيروت ريمون الصايغ وعميد كلية الطب في الجامعة رولان طنب ورئيسة الجمعية كارين أبو خالد.

9,00 ذكرى هدنة 11 تشرين الثاني 1918 تحييها سفارة فرنسا في المدافن العسكرية الفرنسية في بيروت (للمسيحيين والمسلمين والهندوصينيين) – شارع جلول.

كما سيتم إحياء هذه الذكرى في المدافن الفرنسية في بيت الدين وقب الياس والرياق وطرابلس.

9,30 المؤتمر الثالث عشر لليوم العالمي للسكري، تنظمه نقابة الاطباء، بالتعاون مع نقابة الممرضات والممرضين، مركز الرعاية الدائمة والجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في فندق “فينيسيا”.

مواعيد وزير البيئة طارق الخطيب مع وفد من التيار الوطني الحر

10,00 مفتي صيدا سليم سوسان

11,00 عبد الرحمن البزري.

12,00 مفتي جبل لبنان الجوزو.

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10,00 افتتاح المؤتمر الأول للمنتدى اللبناني للأبحاث في مستشفى الصليب النفسي – جل الديب، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.

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استقبالات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان:

10,00 رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، موفدا من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

10,30 بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.

11,00 وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” في لبنان.

11,30 محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

12,00 كتلة نواب زحلة.

12,30 هيئة العلماء المسلمين.

13,00 العشائر العربية.

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11,00 مؤتمر بعنوان “التنمية حاضنة الاعتدال: البقاع الغربي وراشيا نموذجا”، بدعوة من بيت لبنان العالم، برعاية الرئيس سعد الحريري، في فندق “بارك اوتيل” – شتورة. (يستمر يومين). يتخلل اليوم الاول كلمات لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء: الاتصالات جمال الجراح، الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي، والتربية والتعليم العالي مروان حماده.

12,30 يزور وفد من العشائر العربية السفارة السعودية ، في بليس، للتضامن مع المملكة.

16,00 حفل تخرج طلاب الماستر، بدعوة من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وحضوره، في مسرح مجمع بيار الجميل الجامعي – الفنار.

16,00 احتفال تكريمي للمربي والنقابي يوسف القادري، بدعوة من منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في قب الياس، بمناسبة العيد الثالث والتسعين للحزب الشيوعي اللبناني، في مطعم النهر العتيق – قب الياس.

17,00 يدشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كنيسة مار تقلا دقون التابعة لابرشية بيروت المارونية.

17,00 ندوة بعنوان “الثورة البولشفية وتأثيراتها الدولية والشرق أوسطية”، بدعوة وكالة داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي وجمعية الصداقة اللبنانية – الروسية، في الذكرى المئوية الأولى للثورة البولشفية، في قاعة جمعية الرسالة الإجتماعية في عاليه، يتحدث فيها عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب والسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.

18,00 تحرك لمنظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار “رفضا لأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية وللمطالبة بالحفاظ على مصالح اللبنانيين في دول الخليج”، في السوديكو.

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