المفكرة اليوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2017 on November 10, 2017

حواجز توعوية في “الذكرى السنوية لضحايا حوادث الطرق”، بدعوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يتم خلالها توزيع منشورات توعوية:

9,00 – 10,00 بيروت: تقاطع روما – الحمرا.

9,00 – 11,00 بعلبك: محلة الجبلي.

9,30 – 10,30 جونية: مستديرة KFC.

10,00 – 11,00 طرابلس: مستديرة السلام.

10,00 – 12,00 صيدا: مثلث الراهبات.

10,30 – 11,30 الضاحية: نزلة ملعب العهد.

12,00 – 13,00 النبطية: مفرق قصر العدل.

15,00 – 16,00 بعبدا: تقاطع غاليري سمعان.

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10,30 تجديد اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والمؤسسة الفرنسية للدم في مجال تنظيم وسلامة نقل الدم على المستوى الوطني برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في قاعة المؤتمرات – وزارة الصحة – بئر حسن.

11,00 يطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده دليل الأطر المرجعية لدعم جودة التعليم في لبنان، بمشاركة المركز التربوي والبنك الدولي وإدارة التربية والخبراء، في قاعة المحاضرات – الطابق 12 في وزارة التربية.

12,00 حفل اطلاق “حملة طرد التطرف” CAMPAIGN EXTREMISM BOX OUT بدعوة من مركز الدراسات الاعلامية في كلية العلوم الانسانية في جامعة اللويزة، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي وحضوره وسفراء الحملة لاعبي كرة السلة روني فهد، باسل بوجي وامير سعود، في قاعة بيار ابو خاطر، في الجامعة.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

12,30 الرئيس تمام سلام

13,00 رئيس واعضاء مجلس بلدية بيروت

13,15 وفد من حركة الناصريين المستقلين “المرابطون”

13,30 رئيس واعضاء مجلس امناء جمعية المقاصد

13,45 النائب السابق فيصل الداود

14,00 ندوة بيروت

14,15 وفد من مخاتير بيروت

14,30 النائب السابق بهاء الدين عيتاني

14,45 وفد من اتحاد المحامين العرب

15,00 وفد من المؤتمر الشعبي اللبناني

15,15 الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير

15,30 وفد من الاتحاد العمالي العام

15,45 سفير تركيا في لبنان شاغاطاي ارسييز

16,00 وفد من حركة شباب لبنان

16,15 حزب الحركة اللبنانية

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13,00 مؤتمر Theranostics AUBMC يعقده قسم الأشعة التشخيصية السريرية في الجامعة الأميركية في بيروت، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في قاعة عصام فارس – الجامعة الأميركية – بيروت.

13,30 يستقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، نظيره الإندونيسي إمام نهراوي الذي يزور لبنان في إطار جولة على بعض دول الشرق الأوسط، في مكتبه في الوزارة. يتخلل اللقاء البحث في أفق العلاقة بين البلدين، والخطوات التي وصل إليها الاتفاق المزمع توقيعه في مجالي الشباب والرياضة، على أن يتم التوقيع على “إطار نوايا” ثم التحدث إلى الإعلاميين، قبل أن يولم الوزير فنيش على شرف ضيفه والوفد المرافق له.

15,00 أربعينية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، ويوم شهيد “حزب الله”، في ثانوية المهدي – شاهد – طريق المطار، سيتحدث فيها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

نشاطات، في معرض الكتاب الفرنسي – البيال

15,00 يعلن الاتحاد الافريقي في الشرق الاوسط والمؤسسة الفرنسية عن جائزة “2017 Orient ‘L de Goncourt Choix Le”، في قاعة سمير فرنجية.

17,00 يوقع البروفسور جورج لبكي كتابه “انتولوجيا الأدب اللبناني الناطق بالفرنسية”.

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16,00 اعتصام، بدعوة من لجان المستأجرين ورابطة أبناء بيروت، في طريق الجديدة – مقابل جامع الامام علي.

17,00 يوقع البروفسور جورج لبكي كتابه Anthologie de la littérature libanaise d’expression Française، في الدورة ال24 لمعرض الكتاب الفرنكوفوني، في جناح مكتبة “انطوان” – “بيال”.

17,00 لقاء حول رسالة معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في عالم اليوم، بدعوة من رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش وعميد كلية العلوم الدينية ومدير معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية الأب الدكتور مارك تشاشليك، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في حرم الرياضة والابتكار، طريق الشام، قاعة فرنسوا باسيل.

17,00 حفل إطلاق مركز المعرفة لأبحاث النرجيلة التابع لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الدولي الثالث لبحوث تدخين النرجيلة، الذي تنظمه كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، بالتعاون مع المركز السوري لأبحاث التدخين SCTS، برعاية المعهد الوطني لتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية NIDA، في أوديتوريوم بطحيش – وست هول – حرم الجامعة.

17,00 اطلاق المؤتمر الطبي اللبناني – الفرنسي التاسع، الذي ينظمه مستشفى المشرق بعنوان “أمراض الكلى والمسالك البولية”، برعاية سفير فرنسا برونو فوشيه، ومشاركة نقابة اطباء لبنان وكبار الاطباء الاختصاصيين والباحثين في فرنسا، في قاعة المؤتمرات في مستشفى المشرق. (يستمر يومين)

17,00 حفل توقيع كتاب الدكتور أنطوان متى بعنوان “Hollywood des Stars; La crise du cinéma à l’ère du numérique”، الصادر في باريس عن دار L’Harmattan، بدعوة من رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، في المركز الكاثوليكي للاعلام – جل الديب.

18,00 حلقة بحثية بعنوان “أزمة السير واستراتيجية المواصلات والخطط المرتقبة”، ينظمها مركز الأبحاث والدراسات في “التيار الوطني الحر”، في مقر التيار – قاعة المحاضرات – مركز ميرنا الشالوحي، أوتوستراد سن الفيل.

19,00 ندوة علمية بعنوان “سلامة السير والمرور في لبنان”، تنظمها الجمعية الخيرية اليونانية في بيروت بالتعاون مع “يازا”، في مقر الجمعية في الدكوانة – 232towers parallel.

19,00 حفل تكريم وتقليدالمايسترو أندره سويد “الوسام البابوي الذهبي”، بدعوة من جامعة الروح القدس الكسليك، في جامعة الروح القدس، برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر وحضوره، في قاعة يوحنا بولس الثاني.

19,30 محاضرة عن “المسيحية في لبنان: تحديات وآفاق” يلقيها رئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق الدكتور يوسف سلامة، بدعوة من نادي زارتونك لحزب الرامغافار – فرع بيروت، في مركز تيكيان الثقافي الجميزة – الصيفي.

20,00 تقيم هيئة الصيادلة في “التيار الوطني الحر” عشاءها السنوي، برعاية رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في مطعم “ديوان شهرايار” – فندق “رويال” – ضبية.

20,00 حفل ريعي تنظمه جمعية “إدراك” بالتعاون مع جمعية “أكيد فينا سوا”، في “مركز الصفدي الثقافي” في طرابلس، تخليدا لذكرى الفنانة العالمية “داليدا” التي عانت من مرض الإكتئاب، للتوعية على مخاطر المرض والعمل على تأمين الحماية والعلاج لكل المصابين به.

20,30 الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، بدعوة من رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم، في كنيسة القديس يوسف للاباء اليسوعيين – الاشرفية.

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