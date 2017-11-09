المفكرة اليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2017 on November 9, 2017

8,45 لقاء مع سفير فرنسا برونو فوشيه حول “التحديات المعاصرة للوظيفة العامة وتحديث الدولة”، بدعوة من معهد باسل فليحان المالي، في مقر المعهد. يليه ورشة عمل عن “التعلم الرقمي”.

9,30 معرض المشروع التعليمي تنظمه جمعية الاخوة وجمعية أرض الانسان – ايطاليا، في مقر الجمعية في مخيم برج البراجنة – طريق المطار.

10,30 جلسة للجنة المال والموازنة، لمتابعة درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

11,00 إطلاق أسبوع الكتاب المقدس الخامس 2017 “الشهادة في الكتاب المقدس” بدعوة من رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، في المركز الكاثوليكي للاعلام – جل الديب.

11,00 يفتتح تجمع النهضة النسائية معرضه السنوي “للمونة البلدية والأشغال الحرفية”، في فندق الكورال بيتش – الجناح – قاعة بيراميد. (يستمر يومي الجمعة والسبت في 10 و11 الحالي)

11,30 اجتماع لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مع اللجنة التسييرية في برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان، تنظمه الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، في فندق مونرو. يتخلله كلمة للوزير بو عاصي والمنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني.

12,00 يلتقي وزير البيئة طارق الخطيب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، في مكتبه، في الوزارة، لمتابعة البحث في الوضع البيئي في الكورة.

13,15 جلسة كتلة الوفاء للمقاومة، في مبنى الكتلة – طريق المطار – قرب محطة هاشم.

15,00 احتفال تقيمه بلدية المعيصرة، بمناسبة أربعينية الإمام الحسيني، في قاعة مجمع الإمام علي الثقافي – المعيصرة – كسروان. يتحدث فيه رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين.

16,00 تعقد الهيئة التنفيذية المنتخبة للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك اجتماعها الأول في مقر البطريركية – الربوة، بحضور البطريرك يوسف الأول، ووزراء ونواب. ويلقي البطريرك يوسف الأول ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون كلمتين في المناسبة.

16,00 معرض للاعراس Folies Wedding، برعاية وزير الاقتصاد رائد خوري، في البيال.

16,30 الاحتفال السنوي لنقابة خبراء المحاسبة السنوي ب” يوم الخبير”، في فندق الدون – فردان، يتم خلاله تكريم كبار المهنة وتوزيع شهادات للمنتقلين الممارسين الجدد الى جدول النقابة.

17,00 حلقة دراسية بعنوان “تعزيز اللغة العربية في التعليم وفي الحياة العامة”، بدعوة من اللجنة التنظيمية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ومركز الصفدي الثقافي، في المركز – المعرض – شارع رمزي الصفدي.

18,00 لقاء تكريمي للراحلة المربية فوزية فواز المطر، بدعوة من لبنان الجنوبي، في قاعة المجلس – نزلة برج أبي حيدر. في الختام إزاحة الستار عن صورة الراحلة.

18,00 ندوة بعنوان “مئة عام على ثورة أكتوبر، انعكاساتها ومآلاتها” في الذكرى المئوية الأولى للثورة الاشتراكية في روسيا، بدعوة من المركز الثقافي الروسي في بيروت ونادي خريجي روسيا الاتحادية في لبنان، في المركز الثقافي الروسي في بيروت – قاعة المعارض – الطابق الثاني. سيتحدث فيها سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسيبكين.

18,00 حفل فني بعنوان “تحية إلى عبد الوهاب وأسمهان” يحييه الشاعر الفنان غسان علم الدين وفرقته الموسيقية في ختام فعاليات “أيام طرابلس الثقافية”، التي يقيمها المجلس الثقافي للبنان الشمالي، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، تحضيرا لإحتفالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2023، وذلك على مسرح مركز الصفدي الثقافي في طرابلس.

19,00 اطلاق مبادرة “روح بيروت” #اشتري_حد_البيت”، في متحف سرسق مار نقولا – الاشرفية.

20,00 الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية، بدعوة من رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم، على مسرح بيار ابو خاطر – حرم العلوم الانسانية – جامعة القديس يوسف.

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