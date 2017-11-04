المفكرة – المفكرة اليوم السبت 4 تشرين الثاني 2017 on November 4, 2017



9,00 ندوة بعنوان “رسولية الاعلام في صناعة التواصل وتعزيز ثقافة الحوار”، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي، بدعوة من الرئيسة العامة الأم دانيلا حروق واتحاد روابط قدامى القلبين الاقدسين، في ثانوية القلبين الاقدسين – كفرحباب.

زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان

9,45 زيارة “بيت الفنان” في حمانا، في حضور فريق الإدارة وروبرت عيد، مؤسس وراعي المنزل عرض أنشطة الجمعية الفرنسية اللبنانية “كهربا” التي تدعمها السفارة الفرنسية في لبنان

– عرض مشروع “أمار” للفنانين في المنفى والإعلان عن دعم هذا المشروع من فرنسا (بتمويل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والإعلان عن تجديد الدعم في 2018)

– حوار مع منظمة “اتجاهات” غير الحكومية بقيادة عبد الله الكافري (والإعلان عن دعم فرنسا في عام 2017 للمنظمة)

زيارة الفضاء الإبداعي الجديد من زوقاك الجماعي في مار مخايل

غداء مع شباب لبنانيين مبدعين في مطعم طاولات (مار مخايل)

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10,00 تطلق الغرفة الفتية الدولية فرع بيروت، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، مبادرة I Green Beirut في ساحة العجمي، أسواق بيروت، برعاية بلدية بيروت. وعند الرابعة من بعد الظهر يجول رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني ومديرة مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت مارغو الحلو، ونائب رئيس الغرفة الفتية الدولية في لبنان إيلي حنا والأعضاء، على ورش التدريب التي تتضمنها المبادرة.

10,00 مؤتمر صحافي تعقده لجنة مهرجان “بيروت ترنم” لإطلاق الموسم العاشر للمهرجان بمشاركة وزير السياحة أواديس كيدنيان، النائبة بهية الحريري ورئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني ومسؤولي اللجنة المنظمة، في نادي اليخوت – خليج الزيتونة – واجهة بيروت البحرية.

11,00 اختتام مشروع “شباب نيو ميديا”، الذي نفذ بالشراكة مع اليونسكو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدعوة من جمعية “دوائر” في Beirut Digital District.

11,00 تدشين مشروع “اليونيفيل” الإسبانية شراء معدات لتعاونية جبل عامل للأجبان والألبان” في بلدة حولا

14,00 عشاء تكريمي للسيدة رندى بري عاصي، تقيمه ليلى الاطرش الخليل، في دار حاصبيا – مدخل حاصبيا العام.

15,00 اعتصام مركزي، بدعوة من لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، امام المبنى المركزي للجامعة اللبنانية – المتحف.

15,00 لقاء تعارف تقيمه إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار مع فعاليات المنطقة السياسية والإجتماعية والصحية والبلديات والمخاتير في قضاءي كسروان الفتوح وجبيل في مبنى المستشفى. ويستمر لغاية الساعة الثامنة مساء.

15,30 لقاء حواري بعنوان “الإعلام اللبناني: تشريعات وتطلعات” مع المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، بدعوة من الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE وجمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية ومجموعة الوادي الإعلامية، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب العربي الثاني، في مبنى الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE البرج الشمالي – صور.

16,00 حفل توقيع كتاب بعنوان “لبنان الغد”، للكاتب روي بدارو، بدعوة من دار نشر “سائر المشرق”، في معرض الكتاب – بيال.

17,00 حفل استقبال، تقيمه “حركة لبنان الشباب”، بمناسبة مرور أربعة وعشرين سنة على تأسيسها، في مكتب الحركة محطة بحمدون – قرب كنيسة المخلص.

18,00 يفتتح رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر السنة الطقسية الجديدة، في القداس الإلهي، في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.

18,00 عرض مسرحي بعنوان” مشوار 45″ من تقديم الفنان فائق حميصي بالإشتراك مع الفنانية عايدة صبرا وزكي محفوض، بدعوة من المجلس الثقافي للبنان الشمالي، في إطار أيام طرابلس الثقافية التي تقام برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، تحضيرا لاحتفالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2023، على مسرح الرابطة الثقافية – طرابلس.

19,00 حفل استقبال يقيمه ملحق الدفاع الإيطالي الكولونيل مسيميليانو سفورزا ودوناتيلا مرمير لمناسبة يوم القوات الايطالية المسلحة، في نادي الضباط في اليرزة – بعبدا.

20,30 العشاء السنوي لهيئة “التيار الوطني الحر” قضاء الكورة ، برعاية رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مطعم بلاك هاوس – اميون.

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