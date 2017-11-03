المفكرة اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 on November 3, 2017

برنامج زيارة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى رابطة كاريتاس لبنان

8,00 الإنطلاق من الصرح البطريركي في بكركي

8,45 سد البوشرية حول موضوع “مستوصف مار ميخائيل”، خدمات صحية للعراقيين والسوريين مستفيدين”، في حضور المطران ميشال قصارجي

10,30 ساحة العبد، حول نظارة الأمن العام”، في حضور اللواء عباس إبراهيم

12,00 الدكوانة حول “مائدة الصداقة (Repas de l’Amitié)

13,30 الأشرفيه، حول “بيت ألف (Beit Aleph)

15,10 سن الفيل، حرش تابت، مستوصف مركزية كاريتاس

16,10 لقاء مجلس ومكتب كاريتاس ومسؤولي الأقسام وإطلاق الطابع البريدي لكاريتاس، في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح

18,00 تكريس الكابيلا الجديدة ومذبحها ووضع الذخائر والقداس الإلهي

19,30 العشاء مع عائلة كاريتاس وأصدقاء، في بادوفا – سن الفيل.

21,30 العودة إلى الصرح البطريركي في بكركي

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9,15 يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، في مكتبه بالوزارة.

9,30 ورشة عمل حول “القانون الانتخابي ومشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية 2018″، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وبدعوة من التحالف الوطني نساء للسياسة، وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي، في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بعبدا.

10,00 حفل تكريم وداعي يقيمه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمدير عام المغتربين هيثم جمعة لمناسبة انتهاء مهامه، في الوزارة.

10,00 جلسة للجنة الزراعة والسياحة النيابية، برئاسة النائب ايوب حميد، لمناقشة رؤية وزارة الزراعة وحاجاتها المستقبلية.

10,30 يستقبل وزير العدل سليم جريصاتي نظيره الهنغاري لاسلو تروتسانيي، في مكتبه بالوزارة. ويتخلل اللقاء توقيع اتفاقيات بين الطرفين.

10,30 مؤتمر “حماية الابداع الاعلامي من القرصنة”، تنظم وزارة الاعلام، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومجموعة من المؤسسات الاعلامية الرائدة، بدعوة من وزير الاعلام ملحم الرياشي، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي. يتخلله كلمة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الوزير الرياشي.

برنامج لقاءات وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان

10,30 لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

11,10 زيارة جامعة الأباء الانطونيين والإعلان عن شراكات مع مركز الموسيقى الباروكي في فرساي ومعهد ليون الوطني للموسيقى والرقص

13,00 غداء يقيمه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

15,00 زيارة المتحف الوطني في بيروت بحضور مديرة المتحف آن ماري عفيش

18,00 الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة والعشرين لمعرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت وزيارة المعرض بحضور وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري

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12,00 يلتقي رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، الوفد الصيني المكلف تقديم “مفتاح طريق الحرير” الى المجلس، عربون تقدير لانضمام بيروت رسميا الى “طريق الحرير”.في مبنى القصر البلدي – وسط بيروت، شارع ويغان، الطابق الثاني.

13,30 يفتتح وزير البيئة طارق الخطيب معرض مواسم الخير للمنتوجات البلدية والأعمال التراثية والحرفية في دير قانون النهر حسينية الشهداء، ويلقي كلمة في المناسبة.

17,00 افتتاح المعرض الثاني للرسومات الرابحة لطلاب المدارس في لبنان بعنوان “اعتمد المشي واستخدم الدراجة الهوائية لبيئة انظف وحياة اكثر صحة” ، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري وحضوره، في ردهة كلية العلوم الانسانية في الجامعة اليسوعية – طريق الشام.

17,00 معرض فني تشكيلي وتراثي لأكثر من 30 فنانا، تقيم جمعية Believe in Lebanon، برعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع “بيت الشباب والثقافة” – بلدية زوق مكايل، في البيت الحرفي – زوق مكايل. يستمر (3 أيام).

17,00 حفل كورالي، بدعوة من المدرسة الاهلية – وسط بيروت، بمناسبة مئوية المدرسة وفي نطاق توجهها لتحفيز تعلم اللغة العربية، في حرم المدرسة. (يستمر يومين)

17,15 مؤتمر للمجموعة اللبنانية للرعاية والأبحاث، في مجال أمراض الذاكرة ووظائف الادراك، جلسة الافتتاح بالاضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وجه وطني بارز في علم الدماغ والأعصاب، في فندق Le Gabriel – الأشرفية. (يستمر يومين)

18,00 عرض أول للفيلم اللبناني “يا عمري” للمخرج هادي زكاك الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان “مالو – السويد” للأفلام العربية عن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، في إطار “أيام طرابلس الثقافية”، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، وبدعوة من المجلس الثقافي للبنان الشمالي، على مسرح الرابطة الثقافية – طرابلس.

18,00 محاضرة عن “الهندسة المستدامة التاثيرات الايجابية للتخطيط والبناء المستدام” مع ابراهيم بشارة، في المركز الانتاجي لبلدية حارة حريك – مقابل محطة هاشم.

18,00 مهرجان قصور الجنان الشعري، في مسرح المركز الثقافي لبلدية حارة حريك – مقابل القصر البلدي.

18,00 الدورة 24 لمعرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت، ينظمها المعهد الفرنسي في لبنان، بالتعاون مع نقابة مستوردي الكتب، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان، في بيال. (يستمر حتى الأحد 12 نوفمبر)

20,00 العشاء السنوي لهيئة قضاء المنية الضنية في التيار الوطني الحر”، برعاية رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مطعم الفيصل – سير الضنية. تتخلل العشاء كلمة للوزير باسيل.

20,00 العشاء السنوي لمدراء المدارس والثانويات، بدعوة من جامعة الآداب والعاوم والتكنولوجيا في لبنان AUL – فرع الدكوانة، في مطعم الحلبي – انطلياس.

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