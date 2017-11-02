المفكرة اليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2017 on November 2, 2017



9,00 المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية “أفد”، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في فندق البريستول. يتخلله إطلاق تقرير عن وضع البيئة العربية ونتائج استطلاع الرأي العام البيئي بعنوان “البيئة العربية في عشر سنين”

10,00 مؤتمر “البيئة الطبيعية إشكاليات وآفاق”، تنظمه الجامعة اللبنانية – كلية الاداب والعلوم الانسانية في زحلة الفرع الرابع، برعاية وزير البيئة طارق الخطيب الذي سيلقي كلمة بالمناسبة. (يستمر يومين)

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى:

10,30 وفد مشايخ الدروز يمثل الوزير طلال ارسلان.

11,00 وفد من شيوخ القراء.

12,00 النائب قاسم عبد العزيز.

12,30 رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين.

13,00 الامين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الاديان الدكتور فيصل بن معمر.

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10,30 جلسة للجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.

10,30 وقفة تضامنية لمناسبة الذكرى الخامسة لليوم العالمي لانهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، بدعوة من مكتب اليونسكو في بيروت ومجموعة من الجمعيات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير في لبنان والمنطقة العربية، في مكتب اليونسكو الاقليمي – بئر حسن، مقابل المدينة الرياضية.

11,00 اعتصام للجنة المتابعة التي تضم الناجحين لوظيفة حراس أحراج عن طريق المباراة في مجلس الخدمة المدنية أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بإدراج مراسيم تعيينهم على جدول أعمال مجلس الوزراء.

11,00 ندوة لاطلاق اسبوع الكتاب المقدس الخامس 2017 بعنوان “الشهادة في الكتاب المقدس”، بدعوة من رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بولس مطر، في المركز الكاثوليكي للاعلام – جل الديب. بمشاركة راعي أبرشية أنطلياس المارونية رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المطران كميل زيدان، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم وأمين عام جمعية الكتاب المقدس الدكتور مايك باسوس.

11,00 يستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون في الصيفي.

11,30 جلسة لمجلس الوزراء ، في السراي الحكومي.

11,30 ندوة بعنوان “مقاومة نتائج وعد بلفور”، بدعوة من اللجنة الوطنية في لبنان لحملة مئة عام على وعد بلفور وكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية، في مئوية وعد بلفور، في الجامعة اللبنانية – الحدث – كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية – قاعة الاحتفالات (كمال جنبلاط)

12,00 اجتماع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

12,00 يتفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، مشروع تأهيل طرق بلدة عرسال. سيتم توزيع الدفعة الثانية من المساعدات لمزارعي التفاح في بلدتي اللبوة وعرسال.

12,15 يستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

12,30 يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفدا يمثل وزير المهجرين طلال ارسلان، في مقر المجلس.

14,00 تطلق نقابة المحامين في بيروت “مشروع قانون نقابة المحامين في بيروت” حول موضوع “الزواج المدني الاختياري” المعد من قبل لجنة صياغة مشروع قانون الزواج المدني الإختياري، في بيت المحامي – قاعة الإحتفالات الكبرى.

14,30 افتتاح القاعة العامة لإدارة حصر التبغ والتنباك في بلدة الغزيلة – عكار، برعاية رئيسها ومديرها العام ناصيف سقلاوي.

15,00 اجتماع الرؤساء التنفيذيين بملف المناخ Executive Climate Meeting، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في مقر الغرفة – الصنائع.

15,30 جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب غسان مخيبر، لدرس مشروع قانون تعديلات انشاء التفتيش المركزي.

15,00 اعتصام للجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أمام المبنى المركزي – المتحف.

16,00 يفتتح وزير الثقافة غطاس الخوري معرض المسكوكات الاسلامية الذي يقيمه العميد الدكتور سمير الخادم، في فندق منرو – الزيتونة.

16,00 ندوة عن “مستقبل الأكراد في الشرق الأوسط” في مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

18,00 ندوة بعنوان” صراع الحضارات المزعوم من منظور تاريخ العلم” للمحاضر في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في الشمال الدكتور محمد الحجيري، في إطار “أيام طرابلس الثقافية” في موسمها الأول وتحضيرا لإحتفالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2023، بدعوة من المجلس الثقافي للبنان الشمالي، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، في مقر الرابطة الثقافية بطرابلس.

18,00 عرض مسرحي بعنوان “الازواج في جميع حالاتهم”، في مركز الصفدي الثقافي – طرابلس – المعرض – شارع رمزي الصفدي.

18,00 اعتصام أمام السفارة البريطانية – خلف السراي الحكومي، بدعوة من “المرابطون”، بمناسبة الذكرى المئوية ل”وعد بلفور”، بمشاركة الجبهة العربية التقدمية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، التنظيم الشعبي الناصري، الحركة الشبابية للتغيير والفصائل الفلسطينية.

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