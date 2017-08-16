المفكرة ليوم الأربعاء 16 آب 2017 on August 16, 2017

استقبالات الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته باليرزة

9,00 النائب علي بزي.

10,00 النائب غازي العريضي.

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9,00 اعتصام تنظمه لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وذلك للمطالبة باقرار حقوق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني والثانوي والأساسي والمستعان بهم.

مواعيد جلسات اللجان النيابية

10,00 لجنة الادارة العدل، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الرقم 651 تاريخ 14/2/2005.

16,00 لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس مواد الموازنة والبنود المعلقة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.

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10,00 تحرك لصيادي الدورة – برج حمود، لوقف جريمة رمي جبل النفايات في البحر وقتل معمد للبيئة البحرية في لبنان، بدعوة من الحركة البيئية اللبنانية.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى:

10,00 النائب احمد فتفت.

10,30 حركة الناصريين المستقلين المرابطون.

11,00 ندوة بيروت.

12,00 هيئة علماء المسلمين.

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11,00 جلسة نيابية عامة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، نهارا ومساء، لمتابعة درس واقرار جدول الأعمال الذي كان مدرجا في الجلسة السابقة.

11,00 مؤتمر صحافي يعقده حراك الاساتذة المتعاقدين الثانويين، في وسط طريق ساحة رياض الصلح، اثناء انعقاد الجلة التشريعية لمجلس النواب.

11,00 يزور وفد من “حركة الأمة” برئاسة أمينها العام الشيخ عبد الله جبري، المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، في دار الإفتاء الجعفري – بئر حسن.

15,00 يستقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقامة الشيخ ماهر حمود ، السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور ووفدا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة فتحي ابو العردات ، في مقر الاتحاد – بناية القصر – شرقي قصر رياض الصلح خلف كلية الدعوة الاسلامية.

17,30 لقاء يعقده وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، عضو الكونغرس الاميركي دارين لحود والرئيسة التنفيذية ل”اميركان تاسك فورس فور ليبانون” ليسلي توما، في مقر وزارة الدولة لشؤون النازحين.

18,00 الحفل الختامي للمخيمات الشبابية الفلسطينية في لبنان بعنوان “وحدة الوطن تجمعنا”، برعاية وحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، في ملعب معهد سبلين.

18,00 تحرك بعنوان “الغضب الساطع سيدوي من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية”، ينظمه اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية رفضا لأي زيادة على الاقساط، في مدرسة راهبات المحبة في كليمنصو.

برنامج احتفال عيد انتقال العذراء مريم في رعية سيدة ميفوق:

19,00 قداس للأب شادي بشارة مع عائلة الأخويات في جبيل.

20,30 سهرة انجيلية مريمية.

21,30 وثائقي .

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19,00 مسابقة التصوير الفوتوغرافي “غرين يور سكرين”، برعاية وزارات: التربية والشؤون الاجتماعية والبيئة والسياحة وبلدية عاليه، تقيمها شركة جرير، في سمبوزيوم عاليه 2001 تلة 888.

19,30 حفل تكريمي تقيمه نقابة محترفي الموسيقى والغناء، في عالية الكتانة – حديقة الحب.

20,00 العشاء السنوي للجنة الطبية في مستشفى الزهراء الجامعي، برعاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في اوتيل كورال بيتش – الجناح.

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