المفكرة اليوم الثلاثاء 15 آب 2017 on August 15, 2017

الساعة الموضوع

7,30 حملة أهلية لتنظيف شاطىء البقبوق- العباسية، تنظمه بلدية العباسية بالتعاون مع جمعية “الجنوبيين الخضر”، استكمالا لمساعي تنظيف وحماية وتصنيف شاطئ البقبوق محمية طبيعية وطنية. التجمع مقابل استهلاكية الجنوب على مدخل الشاطىء- جل البحر.

برنامج احتفال عيد انتقال العذراء مريم في رعية سيدة ميفوق:

10,00 قداس الرعية يحتفل به معاون كاهن رعية سيدة ايليج الاب شادي بشارة.

19,00 قداس يترأسه راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض.

20,30 محاضرة عن “ايقونة سيدة ايليج: تاريخ وترميم” للاب عبدو بدوي.

21,30 أمسية دينية.

************************

10,00 قداس يحتفل به راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيريللس سليم بسترس، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، في دير الراهبات سيدة المعونة الدائمة – حاريصا.

10,00 يترأس متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد قداس عيد انتقال السيدة العذراء، في كفرحونة- جزين. وعند الحادية عشرة يترأس قداسا في كنيسة سيدة انتقال العذراء، في جون- الشوف.

استقبالات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

11,00 علماء وأئمة مساجد بعلبك – الهرمل.

12,30 قضاة الشرع في لبنان.

***********************

11,30 قداس يحتفل به رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، على نية فرنسا، في عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء بالنفس والجسد، في كنيسة السيدة في المقر الصيفي لمطرانية بيروت المارونية – عين سعادة، في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه واركان السفارة الفرنسية.

زيارتان للامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا

13,15 الشيخ ماهر حمود

14,00 الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد، في مكتبه – في صيدا

**************************

18,00 إفتتاح مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة – فرع الشتات، في بيروت – مخيم مار الياس – الهلال الأحمر سابقا.

20,00 احتفال تقيمه الوحدة الايطالية في “اليونيفيل” بعيد انتقال السيد العذراء، في مقر قيادتها – في شمع، بمشاركة مطارنة صور والجنوب.

التعليقات