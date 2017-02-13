المفكرة ليوم الثلاثاء 14 شباط 2017 on February 13, 2017

الساعة الموضوع

يوم صحي مجاني تقيمه “الهيئة الصحية الاسلامية” في المخيمات الفلسطينية في لبنان، في اختصاصي صحة عامة وأطفال، في مخيمات: البرج، صبرا وشاتيلا، مار الياس، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، عين الحلوة، المية ومية، مستشفى الهمشري صيدا، الجليل، نهر البارد والبداوي.

16,00 إحياء الذكرى الثانية عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بدعوة من “تيار المستقبل”، في مركز بيروت للمعارض- البيال.

17,00 اعتصام على جسر البربير، للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تحت شعار “حماية المستأجرين القدامى من التهجير والتشريد”، في إطار التحركات الرافضة لقانون الايجارات.

19,30 محاضرة عن “العائلة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم” للمطران جوزيف نفاع والدكتور حسين ابراهيم، في اطار سلسلة محاضرات “ثلاثاء الكلية” التي تنظمها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت.



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