مؤتمر للمعارضة الإيرانية اليوم في باريس
on July 1, 2017
Share this on WhatsApp
تعقد اليوم السبت المعارضة الإيرانية مؤتمرها السنوي في باريس، وسط حضور عالمي من حقوقيين وسياسيين غربيين وعرب، تحت شعار “إيران حرة”، مؤكدة على إسقاط النظام الفاشي الحاكم في إيران، وإحلال الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!