ورد الآن
الرئيسية » العالم في الصحافة » مؤتمر للمعارضة الإيرانية اليوم في باريس

مؤتمر للمعارضة الإيرانية اليوم في باريس

on July 1, 2017 0 Comment

تعقد اليوم السبت المعارضة الإيرانية مؤتمرها السنوي في باريس، وسط حضور عالمي من حقوقيين وسياسيين غربيين وعرب، تحت شعار “إيران حرة”، مؤكدة على إسقاط النظام الفاشي الحاكم في إيران، وإحلال الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com