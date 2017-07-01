قطر تستجدي واشنطن.. لتتهرب من مطالب دول المقاطعة
on July 1, 2017
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تستمر قطر، بمحاولة استجداء الولايات المتحدة لـ”القيام بدور” تصفه بـ”الحيوي”، في محاولة منها لجعل واشنطن تنقذها من العزلة التي وضعت نفسها بها نتيجة لدعمها الإرهاب وتهديد استقرار الخليج والعالم العربي، ما دفع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لمقاطعتها وفرض عقوبات عليها.
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