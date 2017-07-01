ورد الآن
الرئيسية » العالم في الصحافة » قطر تستجدي واشنطن.. لتتهرب من مطالب دول المقاطعة

قطر تستجدي واشنطن.. لتتهرب من مطالب دول المقاطعة

on July 1, 2017 0 Comment

تستمر قطر، بمحاولة استجداء الولايات المتحدة لـ”القيام بدور” تصفه بـ”الحيوي”، في محاولة منها لجعل واشنطن تنقذها من العزلة التي وضعت نفسها بها نتيجة لدعمها الإرهاب وتهديد استقرار الخليج والعالم العربي، ما دفع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لمقاطعتها وفرض عقوبات عليها.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com