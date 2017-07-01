فرنسا وألمانيا تبحثان مساعدة روما في التعامل مع أزمة المهاجرين

يجتمع وزراء الداخلية الفرنسي والألماني والإيطالي مساء غد الأحد في باريس، بهدف مناقشة “نهج منسّق” لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين إلى موانئها، وفق ما أعلن مصدر قريب من الملف أمس الجمعة في باريس.
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يجتمع وزراء الداخلية الفرنسي والألماني والإيطالي مساء غد الأحد في باريس، بهدف مناقشة “نهج منسّق” لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين إلى موانئها، وفق ما أعلن مصدر قريب من الملف أمس الجمعة في باريس.
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