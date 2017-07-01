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فرنسا وألمانيا تبحثان مساعدة روما في التعامل مع أزمة المهاجرين

on July 1, 2017 0 Comment

يجتمع وزراء الداخلية الفرنسي والألماني والإيطالي مساء غد الأحد في باريس، بهدف مناقشة “نهج منسّق” لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين إلى موانئها، وفق ما أعلن مصدر قريب من الملف أمس الجمعة في باريس.

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