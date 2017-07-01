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غوتيريس: فشل تجسير الخلافات بين القبارصة اليونانيين والأتراك

on July 1, 2017 0 Comment

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة في سويسرا عن فشل المفاوضين في محادثات إعادة توحيد قبرص في تجسير الخلافات الرئيسية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لن تضرب موعداً نهائياً للعملية الدبلوماسية.

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