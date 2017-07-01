غوتيريس: فشل تجسير الخلافات بين القبارصة اليونانيين والأتراك
on July 1, 2017
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كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة في سويسرا عن فشل المفاوضين في محادثات إعادة توحيد قبرص في تجسير الخلافات الرئيسية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لن تضرب موعداً نهائياً للعملية الدبلوماسية.
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