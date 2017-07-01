الرئيس الصيني يحذر هونغ كونغ من تحدي سلطة بكين
on July 1, 2017
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أدت الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونغ كونغ كاري لام، اليمين اليوم السبت أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حذر من أن بكين لن تقبل أي تحد لسلطتها في كلمة قوية خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عاماً على عودتها لحكم الصين.
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