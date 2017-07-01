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الأمم المتحدة: نحو نصف مليون سوري عادوا لديارهم هذا العام

on July 1, 2017 0 Comment

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة “إن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفاً من الداخل بينما عاد أكثر من 31 ألفاً من دول الجوار”.

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