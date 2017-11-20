غضب في المملكة من فنانة سعودية تحدَّت حصار قطر وأحيت حفلةً فيها.. واتهاماتٌ أنها من “عبيد للمال” on November 20, 2017

في الوقت الذي لا تزال دول الخليج وعلى رأسها السعودية مستمرة بفرض حصارها على قطر البري والجوي، أحيت المغنية السعودية وعد حفلاً في قطر ورافق انتشار خبر الحفلة غضب كبير بين السعوديين.

وما إن انتشر مقطع فيديو للحفل الذي أحيته وعد بقاعة المؤتمرات في قطر بمشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر، حتى بدأ السعوديون بالتغريد مطالبين بمحاسبتها.

ولكن خالد الدوسري مدير أعمالها سارع بالتوضيح لأحد المواقع السعودية، أنّ ذلك تم بتصريح من جهات رسمية وضعت اسمها على المعبر الحدودي بين السعودية وقطر مؤكداً أنها “لم تقم بتلك الخطوة من تلقاء نفسها”.

والله بعض الفنانين عبيد للمال

وعد السعودية احيت حفل في قطر ؟؟؟؟؟؟

— A•B•M (@Alreem_B_M) November 20, 2017

لو كان شيخ أو أي احد من اخر من الملتزمين ذهب إلى قطر كان عملو هاشتاقات وفضائح وتقارير في كل وسائل الإعلام!!

اتمنى ان تعاقب وعد او تمنع من دخولها المملكة

— Just me (@a3sliveat) November 20, 2017

وكانت وعد واحدة من الفنانين الخليجيين السعوديين والإماراتيين الذين ألغوا حفلات كانت مقررة أن تقام في قطر، انصياعاً لقرارات بلادهم في فرضها حصاراً على قطر.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، متهمةً إياها بدعم إيران، خصمها الإقليمي، ومتشددين إسلاميين وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال مسؤولون قطريون مراراً، إن المطالب المطروحة مشددة، لدرجة أنهم يظنون أن الدول الأربع لا تنوي أبداً التفاوض بجدية بشأنها، وإنما تسعى للنيل من سيادة الدوحة.

وقالوا إن قطر مهتمة بالتفاوض على حل عادل لأي قضايا مشروعة تخص دول مجلس التعاون الخليجي.

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