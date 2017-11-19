5% زيادة على أسعار البنزين.. السعودية تطبق القيمة المضافة أول يناير on November 19, 2017

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5%.

جاء الإعلان على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على تويتر رداً على سؤال لمواطن سعودي.

ويشير الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة بالسعودية إلى أن السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بنسبة 5% هي: المواد الغذائية، والنقل المحلي، وبيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، والتعليم الأهلي (الخاص)، والرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة، وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، وبعض الخدمات المالية.

واستثنيت من ضريبة القيمة المضافة في السعودية 100 سلعة أساسية.

وتوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال

(6.4 مليار دولار) سنوياً.

قرار إضافة 5% على أسعار البنزين أثار استياء العديد من السعوديين الذين عبروا عن رفضهم للقرار عبر صفحاتهم على تويتر

البنزين بيرفعون الدعم عنه وبيساوونه بالدول المتقدمة وعليه قيمة مضافه 5%

وش باقي بتحطون على البنزين

اذا في شي واحدة فقط وبيكسر العالم

كيف باقي الامور

— Abu Ali (@AlSrqa3h) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

هو جت على البنزين! أغلب السلع قيمة مضافه ٥٪ يعني حتى الغذاء والدواء، يارجال أتق الله فيه عالم رواتبهم ٣٠٠٠ أو اقل وساكنين في أيجار، هل يدفعون الأيجار ولا يدفعون رسوم الاضافية في المواد الاساسية؟ والعاطل الذي لا يملك شيء مع الزيادة الحاليا اشلون يعيش مثل باقي البشر؟

— AhMaD Aljadaa (@A_aljadaa) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

#البنزين كذا كثير والله يعني زيادة ٥ ٪ قيمة مضافة غير الزيادة الأساسية الجاية اللي هي ٩٠٪ يعني الزيادة بسعر البنزين ٩٥٪ يعني دبل السعر الحالي اللي هو تدبل اكثر من مرة اصلا الوضع صعب نبغى مترو على الأقل لازم تتوفر لنا وسائل نقل بديلة !!

— متملل ! (@itti_neutral) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

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