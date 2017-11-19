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10 معلومات غريبة ستغيِّر نظرتك عن الفنادق

on November 19, 2017 0 Comment

ربما مكثت عشرات المرات في الفنادق، لكن رغم ذلك هناك بعض الأمور التي يحاول العاملون هناك إخفاءها عنك دائماً.

ومنها أن مفارش الطاولات لا يتم تغييرها، وغالباً لا يتم غسل أكواب المشروبات، كما أن جهاز التحكم بالتلفزيون هو الشيء الأكثر قذارةً من كثرة استخدامه دون تنظيفه.

كما لا يتم تعقيم السجاد سوى مرة سنوياً، أيضاً قد لا تغير بعض الفنادق أغطية السرير، ولا تغير المناشف إلا لو رميت أرضاً.

أيضاً شيء آخر مهم المسافات المذكورة للأماكن حول الفندق غير دقيقة دائماً.

تعرَّف على مزيدٍ من المعلومات التي قد تعرفها للمرة الأولى بمشاهدة الفيديو السابق.

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