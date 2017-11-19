مقطع فيديو لوكيل وزارة الدفاع الإماراتية: محمد بن زايد مرشدنا ونحن نعبده.. ومدافعون: خطأ في الترجمة on November 19, 2017

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواء عبد الله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع الإماراتية يقول فيه إن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مرشدنا ونحن نعبده.

جاءت تصريحات وكيل وزارة الدفاع لمراسل إحدى الفضائيات الأجنبية على هامش مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بداية الأسبوع الماضي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة نحو ٣٠ قائد قوات جوية من دول عربية وأجنبية.

وعند سؤاله عن الرسالة التي يبعثها إلى واشنطن حول شكل العلاقة المستقبلية بين بلاده وإيران المتواجدة على الجانب الآخر من الخليج العربي وتحاول فرض أجندتها على المنطقة.

قال أعتقد أن الرسالة الوحيدة التي أوجهها إلى الولايات المتحدة الأميركية هي أن تسمع جيداً للشيخ محمد بن زايد عندما يتحدث فهو مرشدنا والحكمة تخرج من هذا الرجل نحن نقتفي أثره نحن نعبده.. هذا كل ما أستطيع قوله”

#متداول | اللواء عبد الله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع الإماراتية: محمد بن زايد مرشدنا ونحن نعبده pic.twitter.com/gT1vm94vcv

— الخليج الجديد (@thenewkhaleej) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وتسبب مقطع الفيديو في خلق حالة من الجدل بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي حول مفهوم العبودية، ففي الوقت الذي ذهب فيه أحد المدافعين عن تصريحات المسؤول الإماراتي قائلاً إن الرجل قصد بالعبودية “غاية الحب والطاعة” وليس العبادة بالتعريف الشرعي، رد عليه آخر قائلاً “العبودية حتى عند الصوفية هي غاية الذل والخضوع”.

يقصد غاية الحب والطاعة …

وليس العبادة بالتعريف الشرعي

( فلا داعي لفلسفة السلفيين ولا الاخوان)

والتطرف الفكر فقهي سيأخذ كلام اللواء

بمحمل وتعريف الشرع للعبودية ليتسنى له الحكم بالتكفير والردة على اللواء

ورغم اقرارنا بالخطأ اللفظي لهكذا مسؤول

لكن قصده وليس اللفظ هو مناط الحكم

— وحي القلم (@luhgd2008) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

يا شيخ العبودية حتى عند الصوفية تعريفها بالحرف (غاية الحب ♥ مع غاية الذل والخضوع)

يعني رجعنا إلى المربع الأول

— مضر محب الدين (@modarmohebidden) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

فيه لجان اللكترونية تحاول تكذب الترجمة وانها محرفة هو قال بالحرف الواحد

“We worship him”

وهذي مالها اي ترجمة اخرى غير “نحن نعبده”

— جيفارا عريبيا (@ArabianGuevara) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

@A_AlAthbah عليكم بالعافيه بمعبودكم الله يجمعكم في جهنم ياعبدة النار

— A.Alawadi (@A__Alawadi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

الترجمة الحقيقية لما يعنيه في كلامه اي اننا نجله ونقدره ………………اما اصحاب اللغة الانجليزية الضعيفه فطبيعي ان يترجموا النصوص الانجليزية حرفيا

— راكان (@rakan2004) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

حتى اذا خانه التعبير المفروض يصحح عبارته ويقول المقصود انه قائدنا في الجيش المخطط السياسي لنا ، لكن أخر الزمان تنطق الحمير وتتحدث وتقود امم الا لعنة الله على من قاد شعوب مسلمة عربية إلا الظلال وتنديس رؤوسهم للكفار وجعل الصلبيين هم قدوته

— وردة القرشي (@rodywr) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

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