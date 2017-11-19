لماذا لا توجد معارضة كويتية بالخارج؟ خاشقجي يضع سؤالاً ويجيب عنه on November 19, 2017

تساءل الكاتب السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، جمال خاشقجي، حول سبب عدم وجود معارضة كويتية بالخارج، رغم أنها إمارة خليجية، وتحكمها أسرة واحدة.

خاشقجي أجاب عن استفساره الذي وضعه في منصة تويتر، وقال إن السبب وجود حرية كافية بالكويت، وقضاء يُطمئن إليه، يعطي كلَّ مواطن حقه في التعبير.

وفي تغريدة أخرى قال خاشقجي، إن المزاج العام السعودي يتردَّى ليشبه مزاجاً “سيساوياً”، نتوهم مؤامرة كونية ضدنا، نفرغ غضبنا على الآخرين، ونقمع أي صوت آخر، نخون بعضنا البعض.

وتعليقاً على امتناع دول عربية ومسلمة التصويت لصالح مشروع قرار أممي قدمته المملكة ضد إيران، كتب خاشقجي “نغضب ع دول عربية ومسلمة رفضت التصويت لصالح قرار أممي قدمته المملكة ضد إيران! ولكننا لا نسأل لماذا نفقد حلفاءنا، والأخطر تأثيرنا”.

لماذا لا توجد معارضة كويتية بالخارج ؟

رغم انها إمارة خليجية وحكم أسرة، الا ان بها حرية كافية وقضاء يطمئن اليه يعطي كل مواطن حقه في التعبير .

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

المزاج العام السعودي يتردى ليشبه مزاج “سيساوي” نتوهم مؤامرة كونية ضدنا، نفرغ غضبنا على الآخرين، ونقمع اَي صوت اخر ، نخون بعضنا البعض.

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

نغضب ع دول عربية ومسلمة رفضت التصويت لصالح قرار اممي قدمته المملكة ضد ايران ! ولكننا لا نسأل لماذا نفقد حلفائنا والاخطر تأثيرنا؟

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

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