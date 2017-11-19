فيديو تداوله الآلاف يظهر فيه ماكرون وهو يتوسَّط لابن سعد الحريري… هذه الخدمة التي يسعى لتأمينها له في فرنسا on November 19, 2017

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو يجمعه مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.

ماكرون يظهر في الفيديو وهو بجانب ابن سعد الحريري، ويستدعي ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري الذي سبق له أن كان طالباً بالمدرسة العسكرية في بروتاين شمال فرنسا.

الفيديو الذي شوهد عشرات آلاف المرات، يطلب فيه ماكرون من الضابط الفرنسي أن ينسق مع ابن الحريري ليجد له فرصة للتدريب في المدرسة العسكرية سان سير، أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.

ليتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة الراقية أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.

ماكرون علق على مقطع الفيديو بالقول إن فرنسا تولي أهمية خاصة لاستقرار لبنان نظراً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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