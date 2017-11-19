ظهور شيرين رضا بشخصية مريم العذراء “بعد المايوه” يثير جدلًا في مصر.. والمنتج : كلام لا يستحق الرد! on November 19, 2017

أصاب ظهور الممثلة المصرية شيرين رضا وهي تجسِّد شخصية السيدة مريم العذراء بصدمة لكل من تابع انتشار أغنية حملت عنوان “موسم صيد الغزلان” على يوتيوب، وهو اسم آخر رواية لمواطنها المؤلف صاحب الأعمال الروائية الناجحة أحمد مراد، والذي اختار هذه الطريقة غير المسبوقة للترويج لروايته، التي يقول كل من قرأها أنها على قدر كبير من الجرأة في مناقشة العلاقات الإنسانية ولا سيما الأمور الجنسية.

#موسم_صيد_الغزلان pic.twitter.com/Opk1wTaB33

— (@Ahmedamer7777) November 9, 2017

وبينما توجه مراد بالشكر إلى رضا على موقع تويتر في تغريدة دعا فيها المهتمين إلى مشاهدة كامل الكليب، كان العشرات يوجهون الانتقاد إلى الممثلة على ظهورها هذا، والذي اعتبروه إهانة لمكانة السيدة مريم لدى المسيحيين والمسلمين.

كليب موسم صيد الغزلان

شكر خاص للفنانة شيرين رضا @ShereenReda

تقدروا تشوفوه كامل علي لينك القناة https://t.co/KdaLbLIICs pic.twitter.com/8rrOjrpzuT

— Ahmed Mourad (@A_Mourad_writer) November 17, 2017

اين الكنيسة ومحامين الكنيسة المنشغلين برفع دعوة علي ابو تريكة من تجسيد شيرين رضا لدور السيدة العذراء مريم pic.twitter.com/UYXlr5xlPO

— Al Kafer (@AlKaafer) November 17, 2017

شيرين رضا غير انها شبه المانيكانات اللي في شارع لاجيتيه كلهم دون إستثناء فأعتقد ان ذكائها الي حد ما يساويهم برضه

— Level Up (@SeifTheMiniMe) November 17, 2017

شيرين رضا وممثلة افلام اباحية يقومون بتجسيد

الطاهرة والقديسة العذراء مريم

لكم التعليق ع هذة المهزله والازدراءبالدين pic.twitter.com/8e33EPB7EO

— مصر في دمي (@fofaawad75) November 18, 2017

وكان آخر ظهور لشيرين في كليب غنائي”3 دقات” قد أثار جدلًا لظهورها بمايوه.

عايز افضل افتح تويتر مالاقيش مايوه شيرين رضا بقى تريند والكل بيتكلم عليه والموضوع يعدي ويبقى مجرد فيديو كليب حلو وخلاص على كدة

— AM NOT PM (@ahmedmagdy633) October 14, 2017

بدوره صرّح المنتج المنفذ للكليب صفي الدين محمود لـ “هاف بوست عربي” أن الفكرة وسيناريو الفيديو للكاتب أحمد مراد والمخرج أحمد رشيد، وهما أصحاب اختيار الفنانة شيرين رضا.

وأضاف صفي الدين أن تجسيد السيدة مريم عذراء تم في عشرات الأعمال الفنية التي أنتجتها مؤسسات دينية، ولا يوجد اعتراض عليها، ولكن إذا كان الاعتراض على أن تقوم بذلك شيرين رضا، فهذا كلام لا يستحق الرد عليه.

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