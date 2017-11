بالصور..هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها! on November 19, 2017

توّجت الهندية مانوشي شيلر ملكة على عرش جمال العالم لعام 2017، حيث أقيمت المسابقة الـ 67 في مدينة سانيا بالصين، متفوقةً على 118 متسابقة وصلت مع 4 منهن إلى القائمة النهائية وكن من بريطانيا وفرنسا وكينيا والمكسيك.

وانهالت التهاني على الفائزة البالغة من العمر 20 عاماً، الطالبة في كلية الطب من عدد كبير من مشاهير بلادها، ومنهن ملكة الجمال التي سبقتها إلى اللقب ذاته قبل 17 عاماً، الممثلة بريانكا شوبرا التي كانت آخر هندية تفوز باللقب عام 2000، علماً أن شيلر بهذا الفوز تكون قد حققت لبلادها الفوز السادس في المسابقة العالمية، وأصبحت تتعادل مع فنزويلا في عدد مرات نيله.

And we have a successor!Congratulations @ManushiChhillar on becoming #MissWorld2017.. cherish and learn, and most importantly enjoy it.Bravo

— PRIYANKA (@priyankachopra) November 18, 2017

وكانت أول فائزة هندية بالمسابقة حسب موقع NDTV وتدعى ريتا فاريا قد فازت بها عام 1966 تلتها راي عام 1994 ثم ديانا هايدن عام 1997 ثم يوكتا موخي عام 1999.

وتحول وسما # ManushiChhillarو #MissWorld2017 إلى تريند في الهند فور إعلان النتائج وكان أول المهنئين الرئيس الهندي رام ناث كوفند ورئيس الوزراء ناريندا مودي، والممثل الشهير أميتاب باتشان.

T 2715 – A Miss World in our world .. ! Pride and felicitations .. गर्व और ख़ुशियाँ , भारत का झंडा गाड़ दिया विश्व में ।। Manushi Chillar congratulations !! pic.twitter.com/30qyhaegBP

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2017

واستطاعت شيلر الحصول على اللقب، بعد أن ردّت بإجابة غير متوقعة وسط تصفيق حار من الحضور،على سؤال طلب فيه من خلاله ترشيح المهنة التي ترى أن أصحابها بحاجة ماسة للحصول على علاوة أكثر من غيرهم وسبب ترشيحها، فردّت إنها مهنة الأم التي تحتاج إلى أعلى قدر من الاحترام وليس الراتب.

ملكة جمال العالم لعام 2017 بين والديها

وقالت شيلر في إجابتها الذكية “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالنقود ولكن الحب والتقدير والاحترام الذي تمنحه لنا.. إنها أفضل مصدر للإلهام في حياتي.. الأمهات يجب أن يحصلن على أعلى قدر من الاحترام”.

