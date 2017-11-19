الحزب الحاكم في زيمبابوي يطيح بأقدم رؤساء العالم من الحكم on November 19, 2017

أطاح الحزب الحاكم “زانو بي اف” في زيمبابوي، اليوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 برئيس البلاد روبرت موغابي، الذي يتولى السلطة منذ 37 عاماً.

وعيّن الحزب الحاكم خلفاً له نائب الرئيس السابق، إمرسون منانغاغوا، الذي أقاله موغابي، قبل أسبوعين، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتأتي إطاحة موغابي، بعد قرار اللجنة المركزية للحزب في اجتماع عقد اليوم للبتّ بإقالة موغابي وإعادة نائبه السابق المقال إلى منصبه.

وأدّت إقالة منانغاغوا إلى سلسلة من التطوارت غير العادية، حيث تدخل الجيش لمنع “موغابي” (93 عاماً) من تعيين زوجته غريس، بدلاً من نائبه “منانغاوغوا”.

وأمس السبت، اندلعت في هراري عاصمة زيمبابوي، تظاهرات شعبية مدعومة من الجيش، للمطالبة برحيل الرئيس موغابي.

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