اصطدام قاطرة يابانية بمدمرة أميركية خلال استعراض قوة ضد كوريا الشمالية on November 19, 2017

أعلنت البحرية الأميركية أن إحدى مدمراتها أصيبت السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأضرار طفيفة بعد اصطدامها بقاطرة يابانية جنحت خلال تدريبات عسكرية قبالة سواحل اليابان.

وقال الأسطول السابع الأميركي إن المدمرة “بينفولد” كانت تشارك في تدريب على عمليات القطر في خليج ساغامي عندما توقف محرك القاطرة اليابانية واصطدمت بالسفينة الحربية.

ووقع هذا الحادث بينما كانت القوات الأميركية واليابانية تشارك في تدريبات بحرية تستمر عشرة أيام وتنتهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار عرض للقوة ضد كوريا الشمالية وطموحاتها النووية التي هيمنت على جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آسيا.

وقال الأسطول السابع الأميركي في بيان “لم يجرح أحد على السفينيتن ولم تصب بينفولد سوى بأضرار طفيفة بينها خدوش جانبية، بانتظار تقييم كامل للأضرار”.

وأضاف أن “سفينة أخرى قامت بقطر القاطرة التجارية اليابانية إلى يوكوسوكا” في جنوب غرب طوكيو.

وذكر خفر السواحل الياباني أن القاطرة جنحت عندما علقت حبال بمحركها. وأكد المصدر نفسه أن الحادث لم يؤد إلى إصابات.

وتعرض الأسطول السابع الأميركي في 2017 لسلسلة حوادث اصطدام أدى بعضها إلى سقوط قتلى.

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