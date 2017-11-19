اتهم الملك باحتلال مكة… إعلامي لبناني يحرق سيارات عمته السعودية بسبب صور سلمان على جوالها on November 19, 2017

قام إعلامي لبناني في قناة الميادين بحرق سيارات عمته وبناتها في بيروت، انتقاماً منهن لوضعهن صوراً للملك سلمان بن عبد العزيز على جوالاتهن.

وبحسب عكاظ السعودية فقد قام علي مرتضى وهو أحد مذيعي القناة الموالية لحزب الله ومقرها في بيروت، بحرق سيارتين لعمته وهي من مدينة الطائف بعد خلاف اندلع بينهما حول تأزم الأوضاع بين البلدين انتهى بعلي بمساعدة شقيقه بحرقها.

الى الشيعة العرب وتحديداً السعوديين!

اعلامي لبناني مؤيد لحزب الله هو علي مرتضى يهدد عمته وبناتها السعوديات ويحرق سياراتهن في بيروت لأنهن يرفعن صور الملك سلمان على جوالاتهم.

السيدتين وهن من الطائف انصاف وصفية منصور الخنيزي

اعيدوا نشر المنشور ليصل الى الجهات المختصة. #جيري_ماهر pic.twitter.com/Lqg0zHSJSU

— Jerry Maher (@jerrymahers) November 17, 2017

وكان علي قد شنّ في وقت سابق هجوماً على المملكة بفيديو نشره على تويتر بعد قرارها منع السعوديين السفر إلى لبنان ومغادرة رعاياها منها، معتبراً أن آل سعود احتلوا مكة وشبه الجزيرة وأن “من الواجب تحرير مكة تماماً مثل القدس، ويجب أن نبدأ بتصحيح هذا الخطأ”

الاعلامي اللبناني ( علي مرتضى )وهو من مؤيدي حزب الله والذي هدد عمته وبناتها السعوديات وهن من الطائف انصاف وصفية منصور الخنيزي وحرق سياراتهن في بيروت

يقول غلطتنا إننا لم نحرر مكة وسخر من السعودية ..أى حقارة يحملها هذا الشعب الناكر للجميل .#ترحيل_اللبنانيين_مطلب_وطني pic.twitter.com/tKxyF6i5Ng

— alhothly (@MARAMSAAD3322) November 18, 2017

وتلاحق الجهات الأمنية اللبنانية كلاً من علي وشقيقه لقيامهما بحرق تلك السيارات.

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