أول تأكيد رسمي من إسرائيل: تل أبيب تجري اتصالات سرية مع السعودية.. ولدينا علاقات مع دول عربية أخرى on November 19, 2017

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع السعودية، وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران، وذلك في أول كشف من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل.

وفي رده خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية، قال شتاينتز: “لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية، جانب منها سري بالفعل، ولسنا عادةً الطرفَ الذي يخجل منها”.

وأضاف: “الطرف الآخر هو المهتم بالتكتّم على العلاقات. أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة، ولكننا نحترم رغبةَ الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات، سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، وهناك (علاقات) أكبر كثيراً… (لكننا) نُبقيها سراً”.

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