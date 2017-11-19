أسرار الوجبات السريعة التي لن يخبرك بها أحد on November 19, 2017

كل شخص منا على دراية بالوجبات السريعة حيث أن وتيرة الحياة تشجع الناس على الإقبال على تناول هذه الوجبات بسبب سرعتها، وبساطتها وطعمها اللذيذ. وفي هذا الإطار، هناك العديد من الأسرار التي لن يخبرك موظفو مطاعم الوجبات السريعة بها. لذلك، ينصح بالامتناع عن تناول هذه الأطعمة في كثير من الأحيان.

الوقت المثالي للوجبات السريعة

يعد الوقت المثالي للحصول على وجبات طازجة في مطاعم الوجبات السريعة خلال ما يسمى “بساعات العمل المزدحمة” (بين الساعة 11:00 صباحاً و1:00 عصراً وبين الساعة 6:00 مساء و8:00 مساء). وعموماً، ليس من السهل الحصول على طاولة شاغرة، وقد تضطر للانتظار قليلاً ولكن هذا هو الوقت الذي يتم فيه تقديم الطعام طازجاً، بحسب موقع Fb.ru الروسي.

أسرار البطاطس المقلية الطازجة

في مطاعم الوجبات السريعة تُملّح البطاطس المقلية مباشرة بعد الطهي دفعة كاملة، وتتم إضافة بعض المكونات الأخرى إليها مباشرة بعد طهيها. ولذلك، في حال كنت تريد الحصول على وجبة بطاطس طازجة اطلبها دون ملح حيث سيضطر الموظف لقلي وجبة جديدة لك من دون ملح وبذلك تحصل على وجبة بطاطس مقلية طازجة.

رائحة المطبخ جزء من استراتيجية التسويق



عندما تمر أمام بعض أماكن الوجبات السريعة، فإنه من الصعب مقاومة الرائحة المغرية للطعام حيث لا يعد ذلك من قبيل الصدفة. في الواقع، تحاول العديد من المطاعم التأكد من أن رائحة الطبخ ستصل إلى أنوف الناس في الخارج مما يدفعها إلى ترك بعض الأماكن أبواب مطبخها مفتوحة.

المشروبات الغازية أرخص من الشاي لأنها تحفز الشهية

في مطاعم الوجبات السريعة عادة ما تكون المشروبات الغازية أرخص من باقي المشروبات، لأنهم يريدون دفع الناس إلى شراء المزيد من المشروبات الغازية كما أنه من المستحيل إرواء العطش مع الصودا ذات الطعم الحلو. وتجدر الإشارة إلى أن ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يحفز الشهية.

البطاطس المقلية تشمل 19 مكوناً

في مطاعم الوجبات السريعة، تحصل على نكهة أسطورية من البطاطس المقلية بفضل مزج أصحاب المطاعم لحوالي 20 مكوناً. وعموما، تعد البطاطس في جميع أماكن الطعام، الوجبة الأساسية التي تتمّ فيها إضافة المكونات الأخرى على غرار الدهون، والمضافات الغذائية ومحسّنات النكهة، مما يجعل هذا الغذاء ضارّاً تماماً.

لا تذهب إليها في وقت باكر



لا ينصح بالتوجه إلى أماكن الوجبات السريعة مباشرة بعد فتح أبوابها نظراً لأنها تكون قد انتهت لتوها من تنظيف معدات المطبخ بمواد كيميائية مؤذية التي من الممكن أن تبقى رواسبها على آلات المطبخ والأسطح.

الوجبات السريعة اليوم هي أسرع طريقة لزيادة السعرات الحرارية منذ 30 عاماً

تنوعت الأطعمة المغرية واختلفت. لذلك، ازدادت كمية السعرات الحرارية فيها. فعلى سبيل المثال، يحتوي زيت الجبن اليوم على 75 في المائة من السعرات الحرارية مقارنة بما سبقه قبل 20 سنة. كما كانت البطاطس المقلية أقل بمرتين من حيث السعرات الحرارية، وارتفعت السعرات الحرارية الموجودة في البيتزا بنسبة 70 في المائة.

كمية السكر في مخفوق الحليب تتجاوز المعدل بمرتين أو ثلاث مرات

يحظى مشروب مخفوق الحليب (Milkshake) خاصة خلال فصل الصيف. والجدير بالذكر أن المعدل اليومي للسكر يصل إلى حوالي 60 غراماً، في حين يحتوي كوب واحد من هذا المشروب على 90 غراماً من السكر.

كل شيء يكون أكثر لذة عند تناوله بالأيدي

هل تعلم السبب وراء عدم وجود الأشواك والسكاكين في مطاعم الوجبات السريعة؟ عندما يأكل الشخص بيديه، فإنه يحصل على المزيد من المتعة ما يجعله يأكل أكثر.

صنابير المشروبات الغازية دائماً متسخة

يصعب غسل نوافير أو صنابير الصودا في أماكن الوجبات السريعة مما يساهم في تراكم البكتيريا والجراثيم والعفن خاصة.

لا تطلب هذا الطبق في ماكدونالدز

كشف عمال ماكدونالدز عن الطبق الذي لا يجب أن تطلبه من قائمة الطعام الخاصة بمطعم الوجبات السريعة الشهير.

الطبق الذي لا ينبغي أن تطلبه أبداً في ماكدونالدز حسب قولهم هو ماك فيليه سمك، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

اتفق العاملون بماكدونالدز على أنَّ برغر السمك كان خياراً سيئاً، وذلك إذا كنتَ لا تعلم كيفية طلبه.

وأوضح أحد العاملين في ماكدونالدز قائلاً: “في ماكدونالدز قُل فقط إنَّك تريد طلب سمك فيليه مطهو”، مضيفاً أنَّه يستغرق نحو خمس دقائق أطول.

واتفق موظف سابق في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأضخم في العالم قائلاً: “يمكنني أن أؤكد لكم أنَّ فيليه السمك لا يكون طازجاً تماماً بأي شكلٍ من الأشكال”.

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