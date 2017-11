هل تحاول أحلامنا أن تخبرنا بشيءٍ ما أم ينبغي علينا تجاهلها؟ قصص مجنونة تؤدي دور “العلاج الليلي” on November 18, 2017

يضيف تقرير The Guardian أنه تصعُب دراسة الأحلام في المختبرات، وذلك بوضوح لأنَّك الوحيد الذي يرى أحلامك ويختبرها. في الواقع، ومثلما أشار الفيلسوف الأميركي دانيال دينيت، لا يمكنك حتى التأكد من أنَّك تختبر أحلامك بالفعل، على الأقل بالطريقة التي تتصورها؛ إذ إنَّك تتذكرها بعد أن تستيقظ، فكيف يتسنى لك التأكد أنَّ هذه الذكرى لم تتسلل إلى عقلك في لحظة استيقاظك؟ لكن الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون من بينهم ماثيو ووكر، مؤلف الكتاب الجديد “Why We Sleep”، تشير إلى أنَّ الأحلام هي نوعٌ من “العلاج الليلي”؛ ففي خلال مرحلة “حركة العين السريعة” من النوم، نبدأ إعادة معالجة التجارب الصعبة عاطفياً، ولكن في غياب الناقل العصبي المحفز للقلق “النورأدرينالين”. وفي التجارب العلمية، تفاعل الأشخاص الذي عُرضت عليهم صورٌ عاطفية بهدوءٍ أكثر عندما رأوها مرةً أخرى بعد أن حظوا بأحلامٍ جيدة، في حين لم يتكرر التأثير نفسه في حالة النوم بلا أحلام أو مجرد مرور الوقت على تلك التجارب.

