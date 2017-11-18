مصر تفتتح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط.. والسيسي يطمئن مواطنيه على مياه النيل on November 18, 2017

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة كفر الشيخ، المطلة على البحر المتوسط، بقيمة 4 مليارات جنيه (ما يعادل 227 مليون دولار).

ومن أبرز المشروعات، المرحلة الأولى من مشروع مزرعة لتربية الأسماك على ساحل البحر المتوسط، تمتد على مساحة 4 آلاف فدان، وتعد المزرعة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد عبدالفتاح السيسي في كلمة له بهذه المناسبة أنه لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر المائية في نهر النيل.

السيسي عن أزمة سد النهضة: محدش يقدر يمس مياه مصر.. وعلى البرلمان والحكومة يشوفوا يعملوا إيه .. “كده خلصت”#ONLIVE pic.twitter.com/Z6zxKBA9EZ

— ONlive (@ONliveEgypt) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف أنه “تم الحديث مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بشأن عدة عناصر على رأسها عدم المساس بحصة مصر المائية”. وقال: “المياه المصرية موضوع ما فيهوش كلام.. محدش يقدر يمس مياه مصر”، وتابع: “المياه تساوي حياة أو موت للشعب، والمياه خلقها الله”.

إلى جانب ذلك، افتتح الرئيس المصري مدينة صناعية خاصة بالمشروع السمكي تمتد على مساحة 55 فداناً.

الرئيس #السيسى يفتتح المرحله الاولي من أكبر مزارع سمكيه بالشرق الأوسط مزارع بركة

#غليون ب #كفر_الشيخ

المشروع مساحته 20 الف فدان

المرحله الاولى على مساحة 2719 فدان #غليون_خير_بلدنا pic.twitter.com/dLYFDWMmuZ

— موو ..جيشي موطني (@moo_elnagar) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وخلال الافتتاح قدم الرئيس السيسي، الشكر لكل القائمين على المشروع، وقال: “بوجه كلامي لكل المصريين اللي أنتو شايفينه واللي هانتكلم فيه خلال الفترة القادمة خطوة على طريق، ده مش كل الطريق ولا ده هو المستهدف ولا ده الأمل”.

وأضاف: “المشوار اللي قدامنا طويل ومتأخرين فيه كتير، لأسباب كتير، ومحتاجين نتحرك بوعي وهمة وإخلاص وأمانة أكتر من كده بكتير”.

#مصر :

#السيسي للمصريين: “أنا لا يمكن أضيعكوا أبدا”

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— Hasan Sari (@HasanSari7) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

يُشار إلى أن محافظة كفر الشيخ توفر نحو 40% من احتياجات مصر من الأسماك، وبافتتاح المرحلة الأولى سيزيد إنتاجها لـ70% من احتياجات مصر من الأسماك.

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