محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً.. ويسدد كرة مذهلة في شباك الخصوم on November 18, 2017

واصل ليفربول تقدمه نحو المربع الذهبي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل محمد صلاح هدفين رائعين، ليقوده للفوز 3-صفر على ساوثامبتون، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ويكسر الرقم القياسي لمهاجم الفريق السابق روبي فاولر.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل تسعة أهداف في أول 12 مباراة في الدوري، متفوقاً على فاولر، الذي أحرز ثمانية أهداف، بعدما سدد كرة مذهلة من 20 متراً في الشباك، أتبعها بلمسة بسيطة من مدى قريب في الشوط الأول.

وجعل فيليب كوتينيو لاعب وسط البرازيل النتيجة 3-صفر في منتصف الشوط الثاني، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس فريزر فوستر، بعد تصديه لتسديدة من روبرتو فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس من 12 مباراة، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم باستاد أنفيلد بجميع المسابقات هذا الموسم، بينما يملك ساوثامبتون 13 نقطة في المركز 14، بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط.

محمد صلاح اول لاعب في تاريخ ليفربول في البريميرليغ يسجل 9 اهداف في اول 12 مباراة له. pic.twitter.com/UcrO3g21Dg

— PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

احنا عشنا للحظة اللي هنقول فيها اللاعب المصري محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي بعد مرور ١٢ جولة أودام الأسامي دي !

الفيصل انه يكمل كدة بعد يناير

عاااش يابو مكة يالطعمية ❤️ @22mosalah pic.twitter.com/xBwhQYpNui

— Dr_Madridi (@Xenopsyllaa) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

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