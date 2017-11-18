لقطة مروعة.. مضيفة طيران تسقط من الطائرة إلى الأرض on November 18, 2017

أصيبت مضيفة طيران بإصاباتٍ بالغة عقب سقوطها من مؤخرة الطائرة على مدرج الطائرات مباشرة.

ويُعتَقَد أن عضوة طاقم المقصورة مجهولة الهوية كانت تعيد تخزين الإمدادات في الرحلة رقم 737 في خطوط زيامن الجوية الصينية حين انزلقت وسقطت.

وبحسب صحيفة Mirror البريطانية، صُورت السقطة المؤذية بواسطة دائرة المراقبة التلفزيونية في مطار تشنغتشو الدولي في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان في وسط الصين.

وشوهدت المرأة التي أصيبت بكسورٍ في الكتف، وهي تسقط من الطائرة مع ناقل طعام يُعتَقَد أنها كانت تدفعه وقت الحادث.

وأظهرت اللقطة سقوط ناقل الطعام من الباب، ومحاولة المرأة التشبث بالطائرة قبل أن تفقد اتزانها.

وقال بيانٌ من شركة زيامن إن المرأة أُخِذَت لمستشفى محلي لعلاج كسور العظام في كتفها.

ستتوقف المضيفة عن العمل لمدة أسبوع حتى تتعافى.

وأضافت الشركة إن الرحلة 8253 توقفت في طريقها من فوزوهو، عاصمة مقاطعة فوجيان الشرقية، إلى لانتشو، عاصمة إقليم قانسو في شمال شرق الصين، في مدينة تشنغتشو لإعادة ملء المخازن والإمدادات.

وقال مسؤولو الشركة إنهم يُحقِّقون في الحادثة، لكنهم صنَّفوها بالفعل على أنها إصابة عمل.

وتُعد هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع فقط التي تسقط فيها مضيفة طيران بالخطأ من طائرة ثابتة.

إذ سقطت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أحد أعضاء طاقم العمل في إحدى الطائرات التابعة لشركة خطوط شرق الصين الجوية من الباب الخلفي لطائرة ثابتة في مطار شينزين باوان الدولي بمدينة شنجن الدولي في جنوب الصين.

وأظهرت التحقيقات أنها كانت تحاول إغلاق الباب قبل الإقلاع حين وقعت الحادثة.

هذه أبرز حوادث الطيران خلال عقد من الزمن

كارثة الطائرة الروسية في شرم الشيخ

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، سقطت طائرة من طراز إيرباص A321 التابعة لشركة “كوغاليم أفيا” الروسية التي كانت متوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ تحطمت في سيناء وكان على متنها 224 شخصاً، بينهم 7 من أفراد الطاقم قتلوا جميعاً.

تحطم طائرة لوفتهانزا

في 24 مارس/آذار 2015، تحطمت طائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة “جيرمان وينغز” للطيران الاقتصادي المملوكة لشركة لوفتهانزا، بينما كانت في طريقها من برشلونة الى دوسلدورف فوق جبال الألب.

أظهرت تسجيلات الصندوق الأسود أن مساعد الطيار أندرياس لوبيتز الذي يعاني من الاكتئاب، أغلق باب قمرة القيادة وأسقط الطائرة عمداً.

سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

لم ينج أي شخص من تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية في 17 يوليو/ تموز 2014 وكان على متنها 298 شخصاً بينهم 193 هولندياً بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا المنطقة التي كانت تشهد نزاعاً مسلحاً.

أظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17) أسقطت بصاروخ روسي الصنع، قالت أوكرانيا والغرب إن روسيا زوّدت به الانفصاليين الموالين لها.

طائرة روسية في مطار كازان



في عام 2013 وبالتحديد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل 50 شخصاً بين مسافرين وأفراد طاقم في تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية تترستان قادمة من موسكو، في مطار كازان.

مقتل الرئيس البولندي في طائرة روسية

في 10 أبريل/نيسان 2010 كان غرب روسيا على موعد مع مقتل الرئيس البولندي ليش كاتشينسكي وزوجته وعدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين البولنديين في حادث تحطم طائرة في سمولنسك غرب روسيا. كان الوفد البولندي متوجهاً الى احتفالات الذكرى السبعين لمجزرة كاتين.

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