شاهد بالصور.. الحريري يصلُ فرنسا بعد قضاء أسبوعين في الرياض on November 18, 2017

وصل رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى باريس حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الناجمة عن استقالته المفاجئة بحسب مصادر متطابقة.

وأعلن تلفزيون المستقبل الذي تملكه أسرة الحريري وصول رئيس الوزراء المستقيل إلى فرنسا وهو ما أكده مصدر قريب من الحريري. وقال مصدر ملاحي إن الطائرة التي أتت من الرياض حطت في مطار لوبورجيه بالقرب من باريس عند الساعة 07,00 (06,00 ت غ).

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