رجلٌ نسي المكان الذي ركن فيه سيارته ويعثرُ عليها بعد 20 عاماً! on November 18, 2017

قام أحد المواطنين في مدينة فرانكفورت الألمانية عام 1997 بتقديم بلاغ إلى الشرطة، بأن سيارته سُرِقَت، وبعد مرور عشرين عاماً، تعقبت فيها السلطات السيارة المفقودة، تبين أن مالكها نسي المكان الذي ركنها فيه، وافترض أنها سُرَقَت.

إذ وُجِدَت السيارة في أحد الكراجات في مبنى صناعي قديم، كان من المُقرر هدمه واعترضت طريق الفريق المسؤول عن هدم المبنى، الذي أبلغ الشرطة، بحسب صحيفة The Independent البريطانية، والصحيفة الألمانية الإقليمية Augsberger Allgemein.

لتعرف الشرطة صاحب السيارة الذي يبلغ من العمر الآن 76 عاماً، وتبلغه بمكان السيارة التي لم يرها منذ 20 عاماً مضت، لكن السيارة لم تعمل وغالباً ستتحول إلى خردة وتباع.

وتعيد تلك الحادثة إلى أذهاننا، قضية ألمانية أخرى، إذ اجتمع أحد الرجال بسيارته بعد أن تركها مركونة لمدة عامين وأبلغ هو الآخر عن ضياعها، قبل أن تجدها الشركة على بُعد 4 كيلومترات من المكان الذي كان الرجل يظن أنه تركها فيه.

المختلف في الأمر، أن صندوق السيارة كان يحتوي على 40 ألف يورو، بالإضافة إلى أدوات تساوي قيمتها 50 ألف يورو!

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