خلل في واتساب يُمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة بخاصية “المسح للطرفين” on November 18, 2017

أطلق واتساب ميزة جديدة مؤخراً “المسح للطرفين”، وهي ميزة تتيح لك التراجع عن إرسال الرسائل المحرجة، ما يؤدي إلى إزالتها بشكل كامل من المحادثة عندك وعند المستلم.

لكن تبين أن هناك خللاً قد يُمكن مستخدمي واتساب من قراءة الرسائل التي أرسلتها ثم قمت بحذفها.

ففي نظام أندرويد يمكنك ذلك من خلال سجل الإشعارات على الهاتف عن طريق الضغط لفترة طويلة على رمز الإعدادات، ثم الضغط على رمز الأدوات الذي يظهر أعلى النافذة المنبثقة، وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية.

ثم الانتقال لأسفل إلى سجل الإشعارات، والنقر على تسجيل الدخول ذو الصلة بالتطبيق في القائمة.

كما يمكنك عرض القائمة نفسها عن طريق تحميل أداة تاريخ سجل الإشعارات.

وعامةً تؤكد صحيفة The Independent البريطانية أن كلا الطريقتين تعملان لكن إذا تفاعلت مع الرسالة المحذوفة بالأساس قبل حذفها، وذلك عن طريق قراءتها أو مسح الإشعارات التي ظهرت بها على الشاشة.

لذا، لن تتمكن من استرداد أية رسائل محذوفة لم ترها أو لم تتفاعل معها قبل حذفها.

وكان تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك قد أضاف خاصية تتيح حذف الرسائل المحرجة التي جرى إرسالها عن طريق الخطأ قبل أن تتمكن الجهة المستلمة للرسائل من قراءتها، وذلك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتسمى الميزة الجديدة “حذف للجميع” Delete for Everyone، وتمكن المستخدمين من فتح أي دردشة تحتوي على رسالة يرغب المستخدم في حذفها والنقر بشكل مستمر على الرسالة المعنية بحيث يجب أن تظهر الخيارات الموسعة في أعلى الشاشة.

ويمكن اختيار أكثر من رسالة واحدة لحذفها في نفس الوقت، وبعد اختيار الرسائل المراد حذفها ينبغي النقر على حذف “رمز سلة المهملات” وتحديد خيار “حذف للجميع”، بحيث تختفي الرسائل المحذوفة من الدردشة وكذلك من مركز التنبيهات بالنسبة للمرسل والمستقبل.

إذ تتيح هذه الميزة للمستخدمين خيار حذف الرسائل للجميع ضمن الدردشة خلال 7 دقائق من إرسال الرسالة الأولى.

ويحتاج كل من المرسل والمستقبل إلى امتلاك أحدث إصدار من واتساب لتشغيل وظيفة حذف الرسائل، وتعمل الميزة مع جميع أنواع الرسائل بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو ملفات الصور المتحركة والمستندات.

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