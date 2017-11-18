خاشقجي يفتح النار: الأسرة الحاكمة في المملكة أصل الفساد.. والإخوان ساهموا في نهضة السعودية on November 18, 2017

قال الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي إن الأسرة الحاكمة في الرياض هي أصل الفساد في المملكة لأن الأمراء هم مَنْ يتدخلون في العقود ويحصلون على المليارات منها.

وأضاف خاشقجي، في ندوة بالمركز العربي في واشنطن بعنوان “زلزال في الرياض.. التداعيات الإقليمية والدولية”، أن على وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يفرق بين أموال الأمراء وأموال الشركات.

واستشهد خاشقجي بما ذكره ولي العهد السعودي بوجود هدر سنوي يقدر بأكثر من 100 مليار دولار يتم إنفاقها بشكل غير فاعل.

الكاتب الصحفي #جمال_خاشقجي : الأسرة الحاكمة سبب الفساد .. وعلى الأمير #محمد_بن_سلمان أن يفرق بين ثروة الأسرة الملكية وأموال الشركات#السعودية pic.twitter.com/YX6lDa6OEC

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وأشار الكاتب السعودي إلى أن هناك حاجة بالفعل إلى مكافحة الفساد، لكن في نفس الوقت يجب مناقشة الأمر نظراً لتداعياته.

وقال إن القطاع الخاص السعودي مصاب بحالة من الذعر والهلع جراء ما يحدث في المملكة، ولم يعد أحد ينتقد إجراءات السلطات السعودية خشية من الاعتقال.

وغرد الكاتب السعودي على صفحته قائلاً:

نخدم وطننا بكلمة حق ، لا حملة إعلامية وإنما انعكاس لسياسة خاطئة يجب أن تصحح، ودور المثقف الصادق تقديم نصيحة صادقة .

من لا يستطيع ذلك لا يشغب على من يستطيع ، والله المستعان .

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الصدق مع الوطن ان تقول ما تؤمن به ، ان لم تستطع اصمت ” ولو تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت “.

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧

التعليقات