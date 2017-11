جزائري يطلق “أنا زعفان” لمهاجمة السلطة ونقل غضب الشباب.. الفيديو حقق مشاهدات قياسية on November 18, 2017

#راني_زعفان za3fan mais il trouve quand même le temps de dire dirou j’aime et abonnez-vous ! Nice Try Tho #dz #algerie #alger #algeria #mansotich #dzpower pic.twitter.com/vJKzKUCSQ2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.