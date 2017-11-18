تركيا تسجن “إرهابياً” قتل شقيقه لإثبات ولائه لـ”داعش”.. وثق جريمته بمقطع فيديو نشره على شبكات التواصل on November 18, 2017

أمر القضاء التركي، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس عبد الخالق عبد القادر علي، العضو في تنظيم “داعش” الإرهابي، على ذمة التحقيق، بعد أن تم القبض عليه الأسبوع الماضي، بولاية قيصري (وسط).

وبحسب مراسل الأناضول، أتمت شعبة مكافحة الإرهاب التحقيق مع العراقي “علي”، الذي انتشر مقطع فيديو له، وهو يقتل شقيقه شمالي العراق، بسبب معارضته لآراء التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن قوات الأمن حققت مع 6 مشتبهين آخرين قبضت عليهم في إطار التحقيقات مع علي، بقيصري، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأكد أن المحكمة قررت حبس 7 أشخاص بينهم “علي”، وإطلاق سراح مشروط لمشتبه به آخر.

والأسبوع الماضي، اعترف عبد الخالق عبد القادر علي، أن سبب قتل شقيقه، هو من أجل إثبات ولائه للتنظيم.

وقبضت قوات الأمن التركية على المدعو عبد الخالق عبد القادر علي (47 عاماً)، بقيصري، بعد معلومات استخباراتية تفيد بدخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

ونشر تسجيل مصور لـ”علي” على مواقع التواصل الاجتماعي، في 2016، وهو يقتل شقيقه عبد القادر، الشرطي في شمالي العراق، بسبب معارضته لأفكار “داعش”.

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