بمعدل 6 يومياً.. ترامب يدلي بـ1,628 ادعاءً كاذباً منذ أن أصبح رئيساً.. فيمَ حاول خداع العالم؟ on November 18, 2017

نشرت صحيفة The Independent البريطانية خبراً حول إدلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1,628 تصريحاً كاذباً أو مضللاً، خلال 298 يوماً في منصبه، وهذا يعني أنه أدلى بمتوسط 5.5 ادعاء في اليوم الواحد.

كجزء من مشروع “واشنطن بوست” الذي استمر عاماً واحداً في تتبع تصريحات ترامب، وجد مراجعو الحقائق خلال الـ35 يوماً الماضية، أن متوسط الادعاءات حوالي 9 في اليوم الواحد، ويكرر نفس الخمسين ادعاء الكاذبة أو المضللة ثلاث مرات أو أكثر.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي 1,628 ادعاءً حتى الآن تضع الرئيس على المسار الصحيح ليصل إلى 1,999 ادعاءً بنهاية العام الأول من توليه منصبه، وإن كان من الواضح أنه سيتجاوز بسهولة الـ2,000 ادعاء إذا حافظ على وتيرة الشهر الماضي.

وهنا نورد أكثر تلك الادعاءات تكراراً، التي رصدتها “واشنطن بوست” من تصريحات ترامب:

أوباما كير

جاءت أكثرها حول قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، أو “أوباما كير”، بوصفه أنه في حكم الميت حوالي 60 مرة، رغم توقيع أكثر من 200 ألف أميركي في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا ضعف عدد الأشخاص الذين التحقوا في اليوم نفسه من عام 2016.

كما وصل زوار موقع الرعاية الصحية الحكومي (Healthcare.gov) إلى رقم قياسي، حوالي مليون زائر في ذلك اليوم.

فرص العمل

أكدت الصحيفة البريطانية أن ترامب ادعى نحو 55 مرة بخلق فرص عمل، أو الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، رغم أن تلك الفرص قد بدأت بالفعل خلال الإدارة السابقة.

وكذلك ادعاء آخر عن إنشاء شركة إكسون موبيل- ExxonMobil، المملوكة لوزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون 35 ألف وظيفة في مجال البناء، و12 ألف وظيفة بدوام كامل بسبب رئاسة ترامب، رغم أن هذه المشاريع البتروكيماوية بدأت عام 2013.

أميركا ومعدل الضريبة

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة هي أعلى دولة تخضع للضريبة في العالم 31 مرة، لكن الصحيح أن هذه الدولة هي الدنمارك، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما ادعى أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل للضريبة على الشركات في العالم 19 مرة، لكن أميركا لديها رابع أعلى معدل ضريبة على الشركات في العالم، وفقاً لمكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، بينما تحتل كل من المملكة المتحدة، والأرجنتين، واليابان المراتب الأعلى.

أيضاً ذكرت الصحيفة عن تقرير “واشنطن بوست” قول ترامب إن خطته الإصلاحية هي أكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد نحو 40 مرة، على الرغم من بيانات وزارة الخزانة التي تشير إلى أنها ستكون 8، أكبر تخفيض على الإطلاق.

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