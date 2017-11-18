بعد وصول الحريري لفرنسا.. راغب علامة يبارك الاطمئنان على “دولة الرئيس” ويتحدث عن استقالته on November 18, 2017

كتب المغني اللبناني راغب علامة تغريدةً على حسابه على تويتر، علَّق فيها على وصول رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى فرنسا، تمنَّى خلالها عودته إلى منصبه والرجوع عن قرار الاستقالة.

إذ كتب في التغريدة: “بعد الاطمئنان على سلامة الرئيس الحبيب سعد الحريري، الآن نتمنى أن يعود عن استقالته وإعطاء وقته للدفاع عن أوضاع اللبنانيين داخل وخارج وطنهم، وهم الذين استماتوا في الدفاع عنه، وتوحَّدوا حوله خلال غيابه”.

بعد الاطمئنان على سلامة الرئيس الحبيب @saadhariri الان نتمنى ان يعود عن استقالته وإعطاء وقته للدفاع عن أوضاع اللبنانيين داخل وخارج وطنهم وهم الذين استماتوا في الدفاع عنه وتوحدوا حوله خلال غيابه. الحمدلله على عودتك بالسلامة دولة الرئيس

— Ragheb Alama (@raghebalama) November 18, 2017

وقد ووصل الحريري صباح السبت، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى باريس، قادماً من الرياض، التي قضى بها نحو أسبوعين منذ إعلان الاستقالة المفاجئة من منصبه.

Ahlan wa sahlan! Bienvenue à Paris @saadhariri. pic.twitter.com/7nTzTFSvoQ

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 18, 2017

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